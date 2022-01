Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Marco Lara

Como un “nuevo ciclo político” y un “fin de transición”. Así define Javier Macaya (UDI) el recién pasado año 2021.

“El hecho de que se haya generado, por primera vez desde el retorno de la democracia, una segunda vuelta entre dos candidatos que venían de ‘extremos’, de ninguna de las dos coaliciones que han gobernado Chile en los últimos 30 años y que finalmente se impusiera el Presidente más joven de la historia del país, habla de un cambio de siglo donde, en paralelo, está funcionando la Constituyente, que va a venir a afirmar ese cambio de ciclo”, profundiza el actual diputado por el Distrito 15 que en marzo asumirá como senador.

¿Cuáles fueron los remezones que, a su juicio, se dieron en 2021 en materia electoral?

“Fue el año más político en la historia de Chile. Dificulto que haya otro año en nuestros dos siglos de historia más político que ese y con más elecciones en la historia del país. Nunca antes habíamos tenido cinco en un solo año y eso habla de que la clase política estuvo muy polarizada, extremando posiciones y visibilizando diferencias para los ciclos electorales que se estaban viviendo.

Esa visibilización de diferencias generó una oposición implacable con el gobierno del Presidente Piñera, que a pesar de todas las dificultades que tuvo durante el año, fue capaz de sacar adelante la pandemia y creo que el tiempo lo va a juzgar por eso. Pero la oposición que tuvo es ciertamente la más dura que hemos vivido en Chile desde el retorno a la democracia”.

El abogado complementa con episodios como la Acusación Constitucional al Presidente Piñera y la gran cantidad de veces que los ministros fueron llamados también al estrado en el Congreso. “Esa radicalización, esa polarización que vivió el ambiente político, creo que de alguna manera tiene un fin con la elección de hace unos domingos atrás. Esa es la esperanza que yo tengo, junto con terminar de buena forma el proceso constituyente”, dice Macaya.

¿Qué análisis hace después de un año donde los independientes fueron los protagonistas en las elecciones de constituyentes y que estuvo marcado también por cómo se fueron conformando bloques y acuerdos para las presidenciales?

“A nivel parlamentario tuvimos un muy buen resultado. Si hace ocho meses atrás, cuando fueron las municipales y la elección de constituyentes, me hubieran dicho que íbamos a tener la mitad del Senado, el 40% de la Cámara de Diputados y que nuestro candidato iba a sacar más de 3 millones de votos en la segunda vuelta presidencial, que es más o menos similar a lo que sacó el Presidente Piñera en la segunda vuelta hace cuatro años, yo hubiese afirmado en ese momento algo positivo como resultado.

Obviamente la derrota en la segunda vuelta, que está explicada y justificada en un millón de votantes nuevos que concurrió a las urnas, fundamentalmente gente joven que antes no participaba de procesos electorales y, sobre todo, el voto de las mujeres, que dio un giro de posiciones más conservadoras hacia una mirada más de izquierda, como la que representa Gabriel Boric, fundamentalmente por errores propios de la candidatura de José Antonio Kast”.

Esos errores, según Macaya, tienen que ver, por ejemplo, con la propuesta de eliminación del Ministerio de la Mujer y la serie de declaraciones de Johannes Kaiser, diputado electo por Partido Republicano que tras asegurar su cupo en el Congreso renunció a la colectividad luego del repudio generalizado de sus dichos machistas, homofóbicos y transfóbicos incluso contra otras parlamentarias electas.

Con todo, el presidente de la UDI mira el vaso medio lleno: “Creo que, a pesar de esa derrota, uno analiza en el contexto de la situación en que nos encontramos de la municipal y tener la mitad del Parlamento, es algo que valoro como un contraste, contrapeso y equilibrio a lo que va a ser el trabajo del gobierno de Gabriel Boric y donde vamos a ser oposición”.

Eso sí, el diputado es claro al señalar que lo último que buscará es obstaculizar avances. “Esperamos ser una oposición constructiva, que no se atrinchere y que proponga cambios. Y sobre todo tener un rol en la salida del proceso constituyente (…). Yo tengo la mirada que si al gobierno de Gabriel Boric le va bien, a Chile le va a ir bien. Estoy disponible para eso y no para ser una oposición intransigente, que solo con el fin de recuperar el poder por el poder, le causemos un daño al país y al gobierno”, sostiene.

Lo bueno y lo malo

En lo que fue el segundo año de la pandemia, las críticas al Ejecutivo abundaron respecto del manejo de la pandemia y hubo opiniones encontradas respecto a medidas como si era oportuno el pase de movilidad en el momento en el que se anunció o la tardanza con la que llegaron las ayudas sociales. Esto último incluso fue reconocido por el gobierno.

Pero también hubo reconocimientos que vinieron incluso desde el extranjero, por los altos índices de vacunación y por la forma en que se llevó la campaña de inoculación en el país.

¿Cuál es su análisis del manejo de la pandemia, cuáles considera fueron los puntos altos y bajos?

“Un punto alto claramente es la campaña de vacunación. Somos el país que en el mundo mejor lo ha hecho en esta materia. Esto no es invento mío, sino que está estadísticamente demostrado y, comparativamente, con países mucho más desarrollados económica y socialmente que Chile. Y eso es algo que tiene nombre y apellido, que es la gestión anticipada del gobierno del Presidente Sebastián Piñera en esta materia.

Y lo negativo, es haber confundido una necesidad, que era real, pero que finalmente terminó quebrando la institucionalidad en materia de retiros (de fondos previsionales), afectando gravemente el poder adquisitivo de los chilenos, con el aumento de la inflación, lo que ha significado ayudas sociales que también han afectado fuertemente el mercado laboral y que, probablemente, no vamos a ver su impacto hoy, sino en unos meses más, cuando a fines de 2022 la economía entre en un momento de declive. Eso es algo que está anunciado y que son las consecuencias de las decisiones que tomamos en 2021”.

¿Cuáles cree serán las principales discusiones en el Congreso el próximo año?

“Creo que una de las principales reformas, que probablemente se van a presentar anticipadamente, es la tributaria. Si vemos que la Reforma Tributaria afecta la capacidad de crecer, de que las pequeñas y medianas empresas puedan seguir desarrollándose, seguir contratando personas, de que no se afecte la economía, vamos obviamente a tener una mirada quizás diferente a una reforma tributaria que pueda estar mal diseñada o concebida para que nuestro país no solamente recaude, sino que pueda seguir proyectándose y creciendo económicamente”.

Pero el senador electo también menciona que “el desafío más grande” para Chile en los próximos años “tiene que ver con la modernización del Estado, ponerlo al servicio de las personas y no a la gente pagando impuestos al servicio de la burocracia”.

Allí, Macaya postula que es clave el trabajo que tanto el Parlamento como la Constituyente puedan realizar, con especial énfasis en que los recursos que se destinen a programas u obras para la población lleguen con la menor disminución posible en el camino.

“Que de cada $10 que se gasten en el Estado, ojalá $8 se vayan directamente a las personas y solo $2 se queden en la burocracia estatal. Hoy la proporción es casi mitad y mitad, y menos de la mitad llega vía transferencia directa a las personas. Eso hay que mirarlo con mucha atención y tiene que ver con la modernización del Estado, con funcionarios públicos que estén al servicio de las personas y no al revés”, puntualiza.

Para llevar a cabo las reformas es necesario llegar a acuerdos ¿Cómo ve esa articulación de la oposición? Pensando en los nuevos liderazgos pero también en los conflictos como las amenazas de renuncia de Mario Desbordes a RN ¿Cómo podría afectar esto también esa unidad?

“Creo que el nuevo ciclo político exige más generosidad y no caer en el viejo deporte que ha caído la centroderecha históricamente, de un canibalismo feroz después de las elecciones. Creo que el llamado que desde la UDI podemos hacer a nuestros sectores es a unirnos.

Hemos visto que algunos han pretendido excluir, por ejemplo, a José Antonio Kast de lo que viene. Podemos tener muchas diferencias con él, pero es una persona que probablemente tiene un liderazgo para la etapa que viene. No es el único, no es el ‘líder del sector’, pero él, unido a nuevos perfilamientos como Jaime Bellolio y quienes estamos en las presidencias de los partidos, no tengo duda que vamos a ser capaces de proyectar liderazgos y futuro para nuestra coalición. Estamos trabajando para eso y en una coalición donde no sobra nadie”.

Macaya es crítico respecto de las animosidades que han mostrado públicamente algunos personeros de Vamos Por Chile ante personajes como Sebastián Sichel u otros.

“No me gusta ver declaraciones como las de Ignacio Briones o de Mario Desbordes, señalando que Sichel es una persona que sobra o tiene que quedar afuera. Para los desafíos que enfrentamos, la única respuesta es la unidad y eso es desde Republicanos hasta partidos que a lo mejor han estado en la centroizquierda y se han calificado como oposición a Gabriel Boric, como la propia Democracia Cristiana, que se han autodefinido como de oposición”.

Eso sí, el presidente de la UDI aclara de inmediato: “No estoy pensando que trabajemos en una coalición con ellos (la DC), porque, además, las coaliciones hoy no son tan relevantes pensando que la siguiente elección es en tres años más. Hoy lo que importa es cómo articulamos el trabajo político”.