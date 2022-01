Se ha hecho cotidiano que los diferentes noticiarios y matinales presenten variados destinos turísticos para ir a visitar, dando a conocer panoramas a lo largo y ancho del territorio nacional, pasando completamente por alto que seguimos en pandemia. De hecho, pareciera ser que el Covid-19 se volvió algo tan común que su presencia es omitida, acostumbrándose a vivir en esta “nueva normalidad”, sin embargo, los especialistas aconsejan lo opuesto: Preocuparse y respetar las medidas sanitarias.

Analizando solo los 10 primeros días de este año, es posible notar que pasamos de tener entre 1.005 y 1.930 nuevos casos diarios entre el 01 y 05 de enero, cifra ya elevada en comparación a los días finales del año recién pasado, a sobre los 4.000 nuevos casos desde el sábado 08 en adelante. A raíz de esto, las autoridades sanitarias dieron cuenta que el número de contagiantes llegó a 22.098, la mayor cifra de activos desde el 3 de julio (22.809), es decir, en más de 6 meses. Si nos detenemos en otro factor a considerar, la positividad en año nuevo era de 2.82%, mientras que 10 días después aquel porcentaje llegó al 5.60%, la cifra más alta desde el 2 de julio (5,65%), sin tener señal alguna de una posible baja, sino todo lo contrario, lo que se respalda también en que la semana pasada el país registró un 87% de aumento semanal de casos de Covid-19, siendo la mayor alza desde 03 mayo 2020, o sea, cuando la vacunación aún estaba en pañales.

Los datos actuales no son culpa de la inmunización, porque si no fuese por ella la cantidad de casos y muertes sería considerablemente superior, sino que estriba en el relajo propio de convivir durante casi 2 años con un virus que, pese a tener alta mutabilidad, ha pasado a ser parte de la cotidianidad. Semejante despreocupación hace olvidar lo vivido hace meses, cuando casi todo Chile estaba en cuarentena con sus habitantes encerrados en los hogares durante largas semanas, solo permitiéndoseles escasos desplazamientos que requerían un permiso, así como tampoco se recuerda lo presentado con vehemencia por el Colegio Médico, dirigido por Izkia Siches, la mejor carta para ser ministra de salud en el gobierno entrante. Tal órgano especializado proponía el famoso “Cortocircuito Epidémico”, a implementarse por una sola vez en aquellas regiones cuya incidencia de casos por 100 mil habitantes sea mayor a 10, y con una duración máxima de tres semanas. Tal plan “de shock”, contemplaba el cierre de toda actividad económica no vinculada a la producción y comercialización minorista de bienes esenciales indispensables para los hogares (alimentos, medicamentos), el sector salud y los servicios básicos como agua, electricidad, gas y telecomunicaciones. El transporte de vehículos motorizados no esenciales estaría prohibido y el transporte público sería cerrado, incluido el tráfico aéreo nacional de pasajeros.

Si seguimos al ritmo actual, el Covid-19 no se irá, sino que se asentará aún más. Los expertos estiman que en semanas venideras los casos podrían ser superiores a los 10.000 nuevos casos diarios, por ende, la probabilidad de cuarentena o, inclusive, el famoso “Cortocircuito Epidémico”, es cada vez más alta, especialmente con la nueva variante. El historiador médico y director del Museo Vasco de Historia de la Medicina y la Ciencia, Anton Erkoreka, se refirió a la transmisibilidad de Ómicron afirmando que “es el virus más explosivo y de más rápida propagación de la historia”, por lo cual la propia OMS (Organización Mundial de la Salud) insiste en que no debe banalizarse tal variante, ya que es capaz de causar estragos por su altísima contagiosidad.

Lo principal para evitar retroceder a fases que impliquen encierro, suspensión de libertades y desempleo, es seguir las medidas sanitarias, como: (1) Uso de alcohol gel; (2) Mantener la distancia social, pese a que en las diferentes playas y actividades al aire libre eso no sucede; y (3) Utilizar mascarillas, pero no cualquiera, sino que la apropiada. Muchos suelen usar de esponja o tela (Algodón, Poliéster, Lycra o Nailon), porque son más cómodas y combinan mejor con su outfit, empero, su efectividad ante el Covid-19 y las diferentes variantes es nula.

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho UAH