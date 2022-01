Por: Tomás Arcas

Fotos: Marco Lara

A las 9:00 horas de este miércoles, en la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun), diez egresados del Liceo Bicentenario Oscar Castro Zúñiga (LOCZ) y uno del Liceo Comercial Diego Portales fueron recibidos por el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, y el secretario general de Cormun, Mario Avilés. La más destacada fue Hedder Espinoza, estudiante del 4°C del Liceo Oscar Castro, quien obtuvo puntaje regional en la prueba de Comprensión Lectora, siendo la única alumna de un establecimiento público en alcanzar dicho reconocimiento.

“Siento mucha felicidad y orgullo de haber obtenido estos resultados, porque no me los esperaba”, comentó Espinoza, quien aseguró ya estar aceptada en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica (PUC). La estudiante, que erró en solo una pregunta del test de lenguaje, destacó que en el liceo “todos los profesores siempre dieron su apoyo y compromiso para que uno pudiera alcanzar sus objetivos” y que “son excelentes profesionales que te guían y ayudan en todo, eso marca la diferencia”.

Por su parte, la directora del LOCZ, Silvia Pozas, declaró emocionada que los resultados obtenidos “nos llenan de satisfacción, porque estamos en condiciones especiales: la pandemia no ha terminado, seguimos en clases híbridas y eso significa que el trabajo realizado por cada uno de los docentes ha sido con mucha responsabilidad”. Al ser consultada sobre el elemento diferenciador del emblemático liceo -cuyos resultados lo ubican en el 15° lugar de colegios públicos a nivel nacional-, Pozas indicó que responde a que es “una plataforma de oportunidades”. “El Liceo desarrolla todo tipo de talentos. científicos, humanistas, artísticos, deportivos. Damos un espacio de crecimiento a nuestros estudiantes sin limitarlos solamente a un área; si un estudiante presenta una idea, nosotros trabajamos sobre ella y tratamos de apoyarlo, formando a un docente o trayendo a alguien de afuera que acompañe ese proyecto”, explicó.

Otro de los hechos más sobresalientes es que nueve alumnos que integran la Orquesta Sinfónica del Liceo Oscar Castro tendrán la posibilidad de ingresar a la PUC y a la Universidad de Chile mediante admisión especial para estudiar Interpretación Musical. Juan Ramón Godoy mencionó que “acá hay un trabajo de muchos años” y que los egresados “sin duda serán grandes profesionales, porque el éxito no solo tiene que ver con el conocimiento o con sacar buenas notas, sino que con cómo crecen como personas, y creo que la orquesta ha sido fundamental para eso”. En la misma línea, anunció que pretenden que, a partir de este año, el conjunto musical sea comunal, dándole la posibilidad a estudiantes de otros establecimientos públicos a formar parte de él.

Luego, a las 10:00 horas, en el Salón Prat de la ex-Intendencia, el Delegado Presidencial, Ricardo Guzmán, y el seremi de Educación, Felipe Muñoz, tuvieron un desayuno protocolar junto a seis de los once puntajes nacionales de la Región de O’Higgins, además de Hedder Espinoza, puntaje regional. Muñoz resaltó que “esta generación se preparó durante la pandemia, lo que obviamente le da un mayor realce al trabajo que han realizado” y que “los rendimientos en la formación técnico-profesional han mejorado mucho, lo que refuerza el trabajo de muchos sostenedores para tener una educación pública que sea competitiva desde el punto de vista académico, pero también valórico y formativo”. Asimismo, Guzmán estableció que “el desafío es que no se queden en Santiago y traten de volver a su región, para ayudarla a seguir creciendo y desarrollándose”, esperando que el futuro de estos jóvenes “esté en la Región de O’Higgins”.

Francisco Yáñez, alumno del Instituto O’Higgins y puntaje nacional de Historia, expresó: “Estoy muy feliz. Esperaba tener puntaje nacional porque he hecho un trabajo muy metódico y porque me apasiona la historia. Para mí es muy sentimental este resultado porque mis dos abuelos eran profesores de historia. Anecdóticamente, el colegio donde me tocó rendir la prueba era el mismo donde mis abuelos hacían clases, así que para mí fue muy emocionante el momento cuando supe el puntaje, porque ya no están conmigo y siempre los voy a recordar”. El egresado comentó que piensa estudiar derecho y que su metodología de aprendizaje “siempre fue hacer las cosas con pasión, creo que eso cambia mucho la perspectiva y la manera de abordar algo”.

En cambio, Fernanda Soto, también del Colegio Marista, confesó que nunca esperó un puntaje nacional en Matemáticas. De todas maneras, recalcó el apoyo recibido para alcanzar este importante logro: “El preuniversitario me preparó muy bien, era súper exigente y difícil, pero la ayuda de ellos fue el pilar fundamental para que obtuviera este puntaje, además del colegio, que siempre estuvo ahí”, dijo. Por último, y a modo de consejo para los estudiantes que rendirán la prueba en ocasiones futuras, sugirió que “hay que darse un tiempo para entender bien cómo funciona uno”, ya que “cada uno tiene sus procesos” y “hay que tratar de dar lo mejor de sí siempre”.