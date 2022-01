La reunión regional del fútbol amateur, desarrollada recientemente en Peralillo, dejó buenas noticias para el balompié local, pues después de dos años se retomará el Campeonato Regional de Clubes.

Tras la ratificación de la directiva para un nuevo período, la cual es encabezada por Patricio Puentes, se

dictaminó que la versión 36 del certamen sí se dispute este 2022.

En ese sentido, el 2020 se disputó solo la primera ronda, donde avanzaron 38 cuadros. En octubre pasado se levantó la inquietud de qué pasaría con ellos, y tras la consulta respectiva, 37 elencos decidieron regresar el campo de juego.

Ahora bien, como han pasado casi 700 días, se determinó en la asamblea que se jugará con nuevos listados de jugadores. También se dijo que los futbolistas eliminados de los clubes no podrán participar y que elementos de clubes clasificados que se hayan traslado a otro conjunto clasificado no podrán participar. Además, se acordó que los jugadores eliminados en la primera fase por razones disciplinarias, tampoco no podrán ser incluidos en los nuevos listados.

Eso sí, se aclaró que para poder participar, los jugadores deberán tener inscripción vigente en la Federación al 31 de enero de 2022, y que los clubes deberán remitir sus nóminas vía Online a ARFA VI REGIÓN hasta el 4 de febrero próximo.

Respecto a las fechas, el sorteo se la ronda 2 se realizará el 6 de febrero y el domingo 13 volverá la acción.

Un punto importante, tiene que ver con los protocolos sanitarios a aplicar. Sobre eso, de informó que los responsables serán los clubes locales, con la consiguiente cooperación de los visitantes.

Finalmente, y por acuerdo, se dictaminó que el trofeo del 36° Campeonato Regional lleve el nombre de la fallecida dirigente de la asociación de Pichidegua, Elsa Ibaceta.