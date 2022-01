Día a día escuchamos cifras sobre el avance o estado del coronavirus en el país. Llevamos cas dos años con una contante entrega de cifras todos los días, cifras que incluso en un principio no siempre fueron todo lo confiables o al menos todo lo actuales que nos hubiese gustado, pero que hay que reconocer que hoy entendemos que reflejan la situación del momento. Pero son muchos números que hacen que el contante reporte a muchos ya no nos motiva. Se da una especie de insensibilidad con las cifras. Donde para muchos los números no representan nada.

Pero la verdad es que aun día a día se mueren seres queridos, donde para muchos estas cifras representan un gran dolor que no se entiende hasta que llega de cerca.

Desde que se inicio la pandemia mil 637 personas han perdido la vida solo en nuestra región a raíz de esta enfermedad.

Entonces, aunque ya no queramos, debemos seguir alerta, y aunque necesitemos descansar no podemos bajar la guardia, sobretodo en este momento que las cifras vuelven a estar al alza.

Hay que extremar las medidas de seguridad sanitaria si pensamos en vacacionar, ya que en la mayoría de los casos, elegimos visitar zonas que cuentan con una menor infraestructura sanitaria y que además de ponernos en riesgo a nosotros y nuestras familias, también podríamos arriesgar la vida de las personas que viven del turismo.

Dejemos la insensibilidad de las cifras, y volvamos a tomar conciencia del peligro que aun representa la enfermedad.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de informaciones.