Ni Benegas, ni Nequecaur, ni Passerini. O’Higgins de Rancagua dará el golpe tras sumar como séptimo refuerzo a un delantero charrúa que inclusive fue pretendido por Colo-Colo. Facundo Barceló, que en la última temporada defendió al Emelec de Ecuador, prontamente estampará la firma y será anunciado por el “Capo de Provincia”.

El atacante, que en los “Eléctricos” cumplió una destacada campaña pues en dos años marcó 20 goles, vendrá a Rancagua cedido por un año, pues su pase pertenece a Juventud Las Piedras del Uruguay.

En su carrera, Barceló, jugó en el Liverpool, El Tanque Sisley en su país, San Martín de San Juan y Patronato en Argentina, además de militar en el Atlas de México.

En el fútbol el séptimo hombre que incorporará el equipo que dirige Mariano Soso ha marcado 71 goles en 221 encuentros disputados.

La lista de refuerzos en los celestes la componen, además de Barceló, los jugadores: Alexis Martín Arias, Diego Carrasco, Fausto Grillo, Juan Fuentes, Diego Fernández y Sebastián Ubilla.

UN 10 DESDE EL PUERTO

Un nuevo nombre que surge para el mediocampo celeste es el de un joven volante porteño. El zurdo Matías Marín, de 22 años, no renovó con Santiago Wanderers y está muy cerca de fichar en el cuadro rancagüino.

Rápido y de buen corte técnico, Marín, destacó en la negra temporada wandererina, y su nombre incluso fue ligado a la Universidad de Chile.

Con su probable arribo, se suple la no renovación de Matías Sepúlveda. Eso sí, si se confirma, no será el último refuerzo, pues el plantel aún no estará completo, más cuando falta todavía cubrir el último cupo de extranjero.