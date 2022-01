El viernes recién pasado, mientras un detective de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) San Fernando, que se encontraba fuera de su horario laboral, transitando por la ruta 5 Sur, en dirección al sur, divisó un camión que circulaba sin patente y con una retroexcavadora sobre su acoplado.

Debido a que el funcionario de la PDI había visto en un grupo de operadores de maquinaria alojado en Facebook, una publicación donde se reportaba el robo de una retroexcavadora de similares características, se contactó al teléfono que figuraba en la publicación, oportunidad en la que el dueño de la maquina describía características particulares que coincidían con la que estaba sobre el camión.

Por lo anterior, el detective coordinó con sus compañeros de unidad un punto de control a la altura de Chimbarongo, lugar donde controlaron al camión, pudiendo comprobar que se trataba de la máquina que había sido robada en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana. En tanto, el camión que no portaba placas patentes, no registraba ningún tipo de encargo.

Al consultar al conductor del camión y a su acompañante, respecto de la procedencia de la retroexcavadora, estos indicaron que un tercero los había contratado para transportar la especie hasta la comuna de Pitrufquén, en la Región de la Araucanía. Del mismo modo, al preguntar sobre la identidad de quien los había contratado, los sujetos no entregaron aquellos antecedentes.

Producto del procedimiento, la PDI detuvo a ambos sujetos de 46 y 39 años de edad, por el delito de receptación flagrante, ambos con antecedentes por el mismo delito, además de delitos como robo, porte ilegal de armas de fuego y abigeato. Lo anterior fue dado a conocer al fiscal de turno de la Macrozona O’Higgins, quien instruyó que los detenidos fuesen puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Fernando, para su correspondiente control de detención.