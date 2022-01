Alejandra Sepúlveda Núñez

El pasado viernes 14 de enero, se dio a conocer la denuncia de la secretaria del concejal Manuel Villagra, donde se indicaba que la autoridad electa, habría insultado y denigrado a la trabajadora. “ese día fue el episodio más grave, donde me insultó, me dijo que no servía ni para imprimir una hoja, gritando y diciéndome garabatos. El cerró la puerta, tiró unos objetos en mi escritorio, luego en suyo. Luego cuando sacó su chaqueta me empujo para poder tomarla. Ahí me dije a mi misma que no podía seguir aguantando estas situaciones”, relató la mujer que presta servicios en el Municipio a partir del mes de julio del año pasado.

Según otras fuentes consultadas en el municipio, este no sería el primer episodio de malos tratos a la funcionaria, agregando que “incluso a otra secretaria le cerro la puerta en la cara hace unas semanas antes de entrar al concejo municipal”. Los hechos en contra de la denunciante vendrían sucediente hace ya cuatro meses provocándole, según sus palabras “un estado de miedo constante que la tiene actualmente con licencia profesional”.

Villagra descarta acusaciones

A través de sus redes sociales, el concejal en el día lunes 17 de enero señaló que “no quiero dejar pasar esta oportunidad… para dar a conocer un hecho que me ha afectado a mi en particular, ha afectado mi honra, pero sobre todo a afectado a la gente que mas me quiere que es la familia que es la gente que esta siempre junto a uno. Quiero reconocer que efectivamente muchas veces puedo ser apurón, mal genio, no ocupar las palabras adecuadas porque a mi me gusta solucionar los problemas cuando la ciudadanía me los pide. Reconozco que soy apurón, pero de ahí a tratar mal a una mujer, eso jamás, eso es una injuria, es una calumnia, es una canallada”.

Además, Villagra pidió que los hechos se investiguen antes de ser juzgado públicamente agregando que “Cuando esto pasa lo primero que hay que hacer es investigar, y eso es lo que no se está haciendo. Yo lamento y me da pena, sobre todo por la gente que ha uno lo quiere. Me da pena por la persona que inventó esto, yo jamás he tratado mal a una mujer y nunca lo voy a hacer… Me da pena por las autoridades comunales que han publicado esto sin antes investigar. ¿qué se hace cuando a uno lo acusan?, se investiga y eso no se ha hecho.”

Agregando que “Hoy día en Chile es muy fácil acusar a cualquier persona de maltrato verbal, psicológico, maltrato físico y de acuso sexual, eso es fácil y el daño es tremendo. Esto es lo que están haciendo conmigo, pero a mí no me van a amedrentar yo tengo la conciencia tranquila y espero que la persona que haya hecho esta denuncia, también la tenga. Que recapacite y que vea que acá se esta haciendo un daño no tanto a mi porque yo soy fuerte, pero si a la familia”.

Finalmente, en el video manifestó “Quiero decir que seguiré trabajando y estando activo como siempre como concejal como comunicador social, donde tengo una conducta intachable no por este episodio negativo yo voy a decaer, todo lo contrario, esto me da mas fuerza para seguir adelante”.

Municipalidad inicia investigación

El actual alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, a través de una declaración pública, por medio de un comunicado, señaló sobre las acusaciones contra el concejal Manuel Villagra que “Como alcalde, apenas me enteré del hecho, requerí de inmediato el inicio de una investigación al interior de la Municipalidad, que nos permita aclarar la situación denunciada a la brevedad posible.

Por ello, confío en que la investigación interna que se desarrollará en el Municipio aclare de forma pormenorizada las circunstancias y las eventuales responsabilidades en este sensible caso.

“Además, reitero mi postura de rechazo a todo tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, sexual o emocional.

Como sociedad debemos erradicar todo tipo de conducta que atente contra la dignidad y respeto entre mujeres y hombres.

Como Municipalidad debemos resguardar la seguridad, dignidad y salud mental de nuestros funcionarios y funcionarias, que día a día cumplen un rol clave para nuestra querida ciudad de Rancagua”, señalaba el escrito dado a conocer en las redes sociales del municipio.

Las razones de la denuncia

Según indicó la afectada “hoy denuncié porque no quiero que las personas que lleguen al municipio pasen por algo como lo que yo pasé. Yo creo que nadir tienen el derecho de a tener el trato que me daban, cada día tenia miedo de equivocarme, de qué reacción tendría, me imagino que me sentía al igual que las mujeres maltratadas”, explicó la denunciante que nos contó que los malos tratos comenzaron a los dos meses de comenzar su trabajo en el municipio.

Sobre su denuncia de los hechos formalmente al alcalde de Rancagua y carabineros, explicó que “esto lo hago por mí, pero también por las diferentes mujeres, que talvez estén viviendo situaciones similares en el municipio o en otros lugares, no quiero que en el día de mañana esta situación se vuelva a repetir, porque nadie tiene el derecho de insultarte y tratarte mal, denigrarte”. Finalizó la funcionaria del municipio de Rancagua que actualmente se encuentra con licencia médica.