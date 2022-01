-Contenido Patrocinado-

Esta mañana el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, participó de la ceremonia en el Palacio La Moneda de la firma de Creación del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados: “Chile Cuida”, que será parte del Ministerio de Desarrollo Social y que busca que todos aquellos hogares donde existe un cuidador sean beneficiados con servicios y prestaciones sociales de apoyos y cuidados, los que buscan sustentar de manera integral, oportuna y articulada a todo el entorno familiar que ve mermada su calidad de vida producto de un enfermo postrado o con dependencia.

El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy señaló que “fuimos invitados por la Presidencia de la República a la firma del decreto de un programa tan importante para nuestro país que tiene que ver con “Chile Cuida” que hoy se transforma en un subsistema en el Ministerio de Desarrollo Social”.

Destaca que “a mí me emociona y me da mucha alegría, porque este programa lo instalamos cuando era Intendente, cuando la Presidenta (Michelle) Bachelet lo propuso y a partir de la Dirección Sociocultural con Paula Fortes, donde se inició un programa que tenía como objetivo cuidar al cuidador, eso ha ido creciendo. Hoy no tiene que ver solamente con los cuidados sino que con una atención médica y con otros servicios que son tan importantes para muchas mujeres y hombres que cuidan a una persona que es dependiente o tiene alguna discapacidad”.

La máxima autoridad de Rancagua estuvo acompañada de dos cuidadoras que pertenecen al sistema. Las que ya son apoyadas por las tres líneas de acción del sistema que son el Plan de Cuidados, la entrega de Servicios Especializados y el Servicio de Atención Domiciliaria.

Patricia Verdugo, de la Población René Schneider indicó que “es super importante, es una alegría, porque esto va a permitir que llegue a muchos hogares, donde se encuentran muchas personas con problemas como mi madre y que siempre están necesitando redes de apoyo y que es muy importante para ella -mi madre- como usuaria y para nosotras como cuidadoras, teniendo a profesionales que nos ayudan es una alegría inmensa y un alivio contar con una persona que se quede con mi madre un día completo, con la confianza de que va a estar bien y para ella es importante porque se siente querida y lo pasa bien”.

Por su parte, la rancagüina María Eugenia Martínez agregó que “yo cuido a mi madre del 2010 y para mí el programa ha sido muy bueno, nos ha ayudado mucho a ambas. Espero que este programa continúe, además que se cuenta con profesionales como psicólogos, podólogos, kinesiólogos que van a la casa. A nosotras nos ha cambiado la vida”