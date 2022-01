Varios accidentes han ocurrido en avenida Kennedy, en la intersección con calle Samuel Román Rojas. Esto, producto de distintos cambios en la configuración del cruce.

Las modificaciones se tratan de la restricción de algunos virajes a la izquierda debido a la pista de transporte público que aún no es inaugurada por el Serviu y que, a raíz de este cambio, los conductores no están respetando la señalética y apelan a la mala sincronización de los semáforos.

A raíz de estos sucesos, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Rancagua ha monitoreado la situación en terreno, asegurando que no existen problemas relacionados a la sincronización de los semáforos. Además, han asegurado que la mayoría de los accidentes ocurridos en los últimos días han sido por imprudencia de los conductores al no respetar las restricciones de viraje, exceder la velocidad o, incluso, no respetar los mismos semáforos. Todas estas situaciones han sido observadas en terreno por el equipo municipal.

Es por esto que el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, visitó este lunes el cruce en cuestión, para conocer en terreno la problemática. “Aquí hay dos situaciones. Primero, la imprudencia de conductores que viran a la izquierda cuando está expresamente señalizado que esa maniobra está prohibida; y, por otra parte, la demora en la apertura del corredor de transporte público ha sido un problema para este sector”, señaló.

Es por ello que la autoridad hizo un llamado al director de Serviu para que agilice la inauguración de este hito, que irá en directo beneficio de quienes transitan diariamente por el sector, ya que “permitirá descongestionar el tráfico y con ello evitar que sigan ocurriendo accidentes”, señaló el alcalde Juan Ramón Godoy.

“Por el cambio de la configuración del cruce, debido a que se agrega la pista de transporte público, y al darle la prioridad correspondiente, se debieron restringir los virajes a la izquierda que la gente no está respetando. Hacemos un llamado a respetar las señaléticas, que por cierto no son situadas al azar. Pude constatar en terreno que en menos de diez minutos al menos tres automóviles viraron hacia la izquierda teniendo al frente la señalética que es clara al prohibir esta maniobra. Hemos reforzado con señales, demarcaciones y otras medidas el cruce completo, pero estas no serán eficaces si existe irresponsabilidad por parte de la gente a la hora de conducir”, finalizó el alcalde de Rancagua.