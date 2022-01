Una vez más el colegio Los Cipreses destacó por el buen rendimiento de sus alumnos en la Prueba de Transición Universitaria (PTU), alcanzando un promedio de 610 puntos entre las pruebas de Lenguaje y Matemáticas.

Con este resultado, el establecimiento educacional del sector de Lo Miranda de la comuna de Doñihue, se ubicó en el primer lugar en la Región de O´Higgins y entre los 16 mejores a nivel nacional en el segmento de particulares subvencionados.

“Tenemos la información que ha publicado el Ministerio de Educación en ranking que han sido publicados y la información que estamos dentro de los mejores colegios particulares subvencionados de Chile y hace bastante tiempo que esto viene siendo así”, señaló Edmundo Urtubia, rector del Colegio Los Cipreses.

Este año fueron 62 los alumnos los que rindieron la PSU, correspondientes a dos cuartos medios, la décimo primera generación de egresados, los que en un alto porcentaje podrán acceder a carreras universitarias, uno de los objetivos claros de establecimiento educacional “Lo que tenemos como objetivo es que siempre tengamos un promedio sobre 600 puntos y que nuestros alumnos puedan postular a las carreras que ellos quieran y eso es lo que siempre logramos”, sostuvo el rector.

ENTREGANDO EDUCACIÓN DE EXCELENCIA

El colegio fue fundado en el año 2002 por fundación Agrosuper con el fin de entregar educación de excelencia a niños y jóvenes de la zona. El modelo educativo, que complementa lo académico, valórico y social, les ha permitido a sus alumnos mejorar año a año el promedio obtenido en cada prueba de selección hacia la universidad donde, según cuenta su rector, la clave está en el trabajo de sus profesores y el apoyo de las familias.

“Para estos resultados hay múltiples factores, pero hay un primer factor súper importante que es tener buenos profesores técnicamente muy bien calificados, gente que sea capaz de trabajar en equipo y que tenga un gran entusiasmo y compromiso con el aprendizaje, eso es clave, por lo tanto los resultados de un colegio, de toda una generación, los primeros aplausos deben ir para los profesores”, subrayó el rector.

A esto Urtubia agrega “y lo segundo muy relevante son las familias de esos niños que comparten el anhelo de salir adelante a través del esfuerzo, estudiar una carrera profesional y seguir caminando por la vida con un amplia expectativa”, remarcó, agregando que el apoyo de los directivos, de la fundación, todo marcado por una cultura escolar que apunta al esfuerzo es lo que da el éxito en el rendimiento escolar.

Con un 80% de índice de vulnerabilidad informado por el Ministerio de Educación, con un 25% de sus alumnos calificados como prioritarios y el 45% preferente bajo la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial), actualmente el plantel educacional cuenta con una matrícula de 1.029 estudiantes que van de nivel Medio Mayor a Cuarto Medio, que son atendidos por un equipo de 120 trabajadores entre docentes y asistentes de la educación. Así ha crecido el recinto educativo que hace 19 años partió con 300 alumnos haciendo realidad este sueño que desde el 2007 dirige Edmundo Urtubia. “Llevo 14 años acá y es una experiencia muy linda, un desafío muy grande que no se acaba nunca y profesionalmente muy satisfactoria”.

El rector añade “El sueño al que me invitaron era a entregar educación de calidad a personas que no podrían tenerla porque vivían en un lugar muy apartado o por diversas razones. Pensar que como profesor podía ayudar a que hubiese justicia, me llenó el corazón. Y con el tiempo ir viendo que eso es posible, me llena el alma, pensar en que año a año podemos aportar que niños puedan tener un futuro igual que cualquier otro que llega de cualquier parte. Es una experiencia muy gratificante y de las más lindas de mi vida a nivel profesional”, finalizó el rector.