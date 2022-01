Honda Motor (China) Investment Co., Ltd., una subsidiaria de Honda en China, anunció que Dongfeng Honda Automobile Co., Ltd., una empresa conjunta de producción y ventas en China, construirá una nueva planta 100% dedicada a la producción de vehículos eléctricos (EV) para la expansión de esta línea en los próximos años.

Con el objetivo de comenzar la producción en 2024, la nueva planta de automóviles eléctricos se construirá en la Zona de Desarrollo Económico de Wuhan en China. La fábrica con un tamaño de 630.000 metros cuadrados y una capacidad de producción anual básica de 120.000 unidades será capaz de producir vehículos eléctricos de principio a fin, llevando a cabo procesos completos para la producción que incluyen estampado, soldadura, pintura, ensamblaje e inspección completa. La planta también se esforzará por lograr un nivel de automatización líder en la industria, principalmente en el área de ensamblaje.

Esta nueva puesta en marcha buscará iniciativas de sostenibilidad de forma proactiva, que incluirán la utilización de fuentes de energía renovables como la energía solar para lograr la neutralidad de carbono, el uso de agua reciclada y otras medidas de conservación de recursos y la reducción de las emisiones de COV *, una fuente importante de la contaminación del aire.

Honda continuará acelerando sus esfuerzos de electrificación hacia la consecución de la neutralidad de carbono para 2050 y ofreciendo productos atractivos que superen las expectativas de los clientes.