Por: Camila González Villarroel

Durante este miércoles se dieron a conocer los números correspondientes a la situación sanitaria del país en las últimas 24 horas. La situación es preocupante ya que día a día los contagios suben. A lo largo del territorio nacional se registraron 9.509 nuevos casos de coronavirus, de los cuales solo 219 corresponden a la región de O’Higgins. Del total de informados, 5.764 corresponden a casos con síntomas, mientras que 1.017 personas no los tuvieron. Finalmente, 2.728 test PCR positivos no fueron informados. Es importante resaltar que los días martes y miércoles los números suelen bajar debido a que corresponden a los muestreos tomados durante los fines de semana, pero no se puede dejar pasar que la diferencia entre los resultados del día de ayer y hoy son abismantes.

En cuanto a los contagiosa nivel de comunas en la sexta región, se desglosan de la siguiente forma: Rancagua (58 casos), Graneros (18 casos), Mostazal (17 casos), Santa Cruz (13 casos), Las Cabras y Rengo (12 casos), San Vicente (10 casos), Machalí (7 casos), Pichilemu (5 casos), Pichidegua, Quinta de Tilcoco y San Fernando (4 casos), Chimbarongo, Codegua, Doñihue, Lolol y Requínoa (3 casos), Marchigue, Navidad y Palmilla (2 casos), Litueche, Malloa, Olivar y Peumo (1 caso), otras regiones (3 casos) y sin notificar (26 casos).

Un índice que siempre se roba las miradas es la tasa de positividad, la que se encuentra más elevada que ayer, llegando a dos dígitos; un 10,3% fue el que se informó hoy, correspondiendo a la realización de 1.285 exámenes PCR en las últimas 24 horas. Lamentablemente, también se debe informar de los datos entregados por el DEIS, los que indican que 4 personas perdieron la vida producto de enfermedades asociadas al virus.

En lo que se relaciona con la cantidad de ocupación de los recintos hospitalarios de la región, en la actualidad hay 23 personas hospitalizadas. Dentro de la mayor concentración en los centros asistenciales están los siguientes: Hospital Regional de Rancagua (14 pacientes), Clínica Red Salud (2 pacientes), Hospital de San Fernando (3 pacientes) y Hospital de Santa Cruz (2 pacientes). De forma adicional y también ligado a la información de ocupación, está la disponibilidad de camas críticas en nuestro país, la que llega a 305 espacios para quien lo necesite, sin discriminar la región a la que pertenece.

Sumado a lo anterior, se dio a conocer la cantidad de personas que se encuentran con la patología activa en la región, es decir, que aún se encuentran contagiando el virus. Lamentablemente, el número aumenta día a día, alcanzando durante la jornada a 1.309 personas. Teniendo en cuenta la información, se indica que en las siguientes comunas la mayor concentración de casos activos está en: Rancagua (465 personas), Machalí (94 personas), Rengo (85 personas), Graneros (80 personas), San Vicente (69 personas), Las Cabras (63 personas), Santa Cruz (58 personas) y San Fernando (56 personas).

Finalmente el informe indicó la cantidad de camas disponibles en las distintas residencias sanitarias de todo el país, cifra que alcanzaría las 273 camas, lo que significa que existe una ocupación de un 92% en las 47 residencias habilitadas.

A nivel nacional el Ministerio de Salud informa 9.509 casos nuevos de COVID-19, con una positividad de 12,1% en las últimas 24 horas en el país.