Son alarmantes las cifras de aumento de contagios por Covid en nuestra Región y en el resto del país .

La pandemia no toma vacaciones. Gracias al intenso plan de vacunaciones hasta el momento no han aumentado las muertes ni las ocupaciones de ventiladores mecánicos ni la ocupación de camas UCI en las proporciones que lo hicieron el año pasado. Sin embargo el peligro aún existe y las vacaciones no son excusa ni pretexto para relajar las medidas sanitarias que todos más que conocemos y que son de responsabilidad de cada uno.

Según informes de autoridades sanitarias una gran parte de los nuevos contagios se están produciendo a nivel familiar. Es decir nos comportamos correctamente en los lugares públicos y nos relajamos en los hogares.

Es entendible la necesidad de recuperar los afectos y las celebraciones postergadas, los cumpleaños, bautizos, matrimonios o simplemente los asados y “juntaciones” tan necesarias para sentirnos más normales y desestresarnos .

Son muchos los casos conocidos de adolescentes que luego de un “Carrete” se contagian para luego transmitir en virus a sus padres y estos a los abuelos que por cuidarse han permanecido largos períodos en sus casas.

Son muchos los casos de familias completas, niños incluidos, que han resultados contagiados por solo un miembro de la familia que se descuidó por un momento .

Por esto es importante seguir cumpliendo con las normas que nos protegen a todos.

La libertad que alegan los que no se vacunan colisiona fuertemente con el derecho social a la protección de la salud que es un derecho universal y social más importante que las porfías individuales .

Use mascarilla, lávese las manos, mantenga la distancia física.

Alejandro González Pino

Director.