Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: cedidas por Mauricio Arcos.

El cierre de una parte de la avenida Germán Riesco Abajo, en la comuna de San Vicente, alertó a los vecinos de la zona. Ello, porque la medida obedecía al anuncio de tala de 24 árboles, de entre 15 a 20 años, en un sector donde se construye un proyecto habitacional.

La situación derivó en diferentes protestas pacíficas de parte de los vecinos y solicitudes para que no se efectuara la eliminación de las especies, incluso con turnos de guardia para cuidarlos.

Con todo, los esfuerzos no fueron suficientes y en una primera instancia, el 10 de enero, la constructora taló 15 de los 24 árboles.

Ello hizo que el conflicto escalara hasta la justicia. Los vecinos se organizaron y sumaron apoyos de movimientos ambientalistas, abogados y también de la Junta de Vecinos Callejones, e interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Rancagua.

En el escrito, argumentan que la tala se realizó con autorización de la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua de forma arbitraria e ilegal, lo que produjo “un daño ambiental irreparable”, contraviniendo la normativa vigente en una ordenanza municipal, que postula que “todo proyecto o actividad económica tanto de ejecución como de modificación que sea susceptible de provocar daño ambiental, previo a su autorización por la Dirección de Obras Municipales y del Servicio de Salud, deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” y que no habría ocurrido en este caso.

El recurso fue declarado admisible y el 14 de enero la Corte dictó una orden de no innovar. Pese a ello, acusan los vecinos, la madrugada del día siguiente, el sábado 15 y fuera del horario permitido para realizar obras y, por ende, cuando los vecinos que hacían turnos para cuidar a las especies en peligro estaban descansando, trabajadores procedieron a cortar los 9 árboles restantes.

“No se tomó en cuenta que eran árboles mantenidos por la comunidad, por el municipio, estaban sanos y no había motivo para cortarlos. Se podría haber hecho un bandejón central”, señala Mauricio Arcos, presidente del Comité Ambiental Comunal (CAC). “No se hizo el estudio correspondiente, se hizo todo de forma rápida y sin consultas ciudadanas, por eso los vecinos y los jóvenes se sintieron también muy afectados, porque vieron esos árboles crecer”.

Arcos plantea que la situación generó un movimiento medioambiental en la comuna, que fue el que derivó también en las jornadas de cuidado de las especies. “Hacíamos turnos de mañana y de tarde. Había vecinos que nos informaban también en caso de algún movimiento”, puntualiza.

El presidente del CAC plantea la relevancia de mantener los árboles urbanos en un escenario de cambio climático y afirma que el lunes presentaron “una demanda en contra de los responsables de la tala, en este caso la constructora y la Municipalidad de San Vicente por otorgar los permisos sin el estudio de impacto ambiental”.

“A espaldas de la comunidad”

La defensa de los árboles surgió de forma espontánea por parte de los vecinos y personas interesadas en su conservación. Poco a poco fueron organizándose y lograron incluso convocar a protestas y manifestaciones en el lugar.

Paola Reyes es una de las ciudadanas que decidió involucrarse y apunta a que tras la decisión de la tala y construcción del proyecto inmobiliario, surgen una serie de temas que preocupan a muchos vecinos.

“Antes de la villa había una arboleda, un acceso a una avenida muy transitada y el caos vial que ya está, va a aumentar”, sostiene. “Queríamos que se atrasara la tala, que no se cortaran los árboles y se pensaran nuevos accesos, nuevas alternativas para hacer el menor daño posible. No lo logramos, pero esto nos va a dar el empuje para hacer acciones de reforestación, regar los árboles nativos ya plantados y que ahí los dejan, porque nadie los cuida después”.

En esa línea, Reyes apunta a responsabilidades compartidas entre distintas instituciones: “Nos movió defender la arboleda urbana y, para nosotros, los principales responsables son el Serviu, por las pésimas planificaciones y normas de cómo se deben construir los nuevos conjuntos habitacionales; la inmobiliaria; y también de la municipalidad, de no haber previsto esto”.

La vecina critica y lamenta que durante todo el proceso se actuara, a su juicio, “a espaldas de la comunidad, sin respetar el sentimiento de los que estábamos ahí. Fue triste, porque los árboles se terminaron de cortar de la peor manera, contraviniendo las órdenes hasta de la Corte de Apelaciones”.

Con todo, asegura que junto al resto de las personas que se movieron por defender la arboleda ven también este episodio como una oportunidad para exigir con más fuerza que se cumplan las normativas y se le dé más importancia al tema.

“Pretendemos que se hagan los estudios de la dotación completa del arbolado urbano, antes de talar los árboles de la comuna y tener una planificación idónea de la reforestación, porque se habla mucho de que se va a compensar y reforestar con árboles nativos, pero en la práctica hemos visto que no son especies idóneas”, afirma Reyes.

Consultada la Inmobiliaria La Cruz, señalaron que no se referirán al tema.

Municipio: accionar y permisos “se ajustaron a la normativa vigente”

Desde la Municipalid de San Vicente, en tanto la directora del Departamento de Obras Municipales (DOM), Mónica Cabezas sostuvo que “el accionar de dicha empresa (Inmobiliaria La Cruz) y los permisos entregados por el municipio se ajustaron a la normativa vigente” y que “la constructora solicitó el corte de los árboles de dicha intervención, ya que cuentan con las autorizaciones de SERVIU para los accesos y calles consideradas”.

Cabezas hizo énfasis en que los árboles cortados no eran especies protegidas ni nativas que “no cumplen funciones positivas con respecto al ecosistema, empobrecen el suelo, lo acidifican y no crean materia orgánica para su desarrollo, no infiltran agua al suelo y tampoco la retienen o almacenan para la recarga de acuíferos, sino que consumen grandes volúmenes de agua y la evotranspiran muy rápido, devolviendo el agua a la atmósfera”.

La directora de la DOM también aseveró que el proyecto habitacional contempla la plantación de 209 árboles en el loteo y que “por tratarse de un proyecto de viviendas sociales con una cantidad de viviendas menor a 160, no requiere el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” según la Ley 19.300 de Bases del Medio ambiente y que “la Ley General de Urbanismo y Construcción no considera en ninguno de sus artículos la participación ciudadana para el desarrollo de proyectos inmobiliarios”.

Con todo, no hizo alusión a la vulneración de la ordenanza municipal que acusan los vecinos.

De igual manera, el municipio lamentó “que el corte de estas especies haya provocado malestar y preocupación en la comunidad” llegando incluso a instancias legales y comprometieron la revisión de la ordenanza ambiental municipal.

“Un primer paso será la realización de una reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad, acordada en la última sesión ordinaria del Concejo Municipal, el próximo 3 de febrero, para comenzar a analizar y trabajar en una nueva ordenanza municipal de medioambiente, que respete nuestra biodiversidad, recoja el sentir ciudadano y avance en una mejor calidad de vida para los sanvicentanos”, afirmaron desde el gobierno comunal.