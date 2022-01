Hay quienes dicen que las casualidades no existen, lo cierto es que sí las hay y no siempre son buenas. Por ejemplo el día de ayer se informó uno de los números más altos de contagios de Covid 19 en nuestra zona y precisamente ese día el informe diario con las cifras regionales de la enfermedad fue entregado más tarde que nunca; pasadas las 17 horas cuando normalmente esta información se entrega a eso de las 13 horas. Situación que no ocurrió en el resto del país.

La explicación dada desde la Delegación Presidencial; porque aunque cueste entenderlo es la Delegación Presidencial la que centraliza la entrega de información sobre el Covid y no como sería lógico pensarlo que fuese Salud quien lo hiciese, es que justo ayer había solo una persona en comunicaciones. Bueno, en el resto del aparato estatal, especialmente en el Servicio de Salud, hay numerosos comunicadores y ellos estaban impedidos de entregar información sobre la pandemia antes de que la Delegación entregase el informe que casualmente ayer estuvo más tarde que nunca. Pero no queremos ser mal pensados, puede ser que justo haya existido un gran cumulo de casualidades ayer.

Lo cierto es que esta situación nos retrotrae a los peores días de la pandemia en 2020 cuando los números no calzaban, y era poca y muy fragmentada la información que a nivel local se entregaba y donde después de mucho presionar las autoridades regionales se vieron forzadas a reconocer que había un atraso de al menos 14 días en la entrega de resultados de los test pcr, y por eso los números de contagios no tenían relación con lo que se observaba en los centros de salud. Fue a partir de esa realidad que se activaron una serie de mecanismos que permitieron que no fuese solo un laboratorio en la región el que procesase las muestras, sino que se abrieran otros que permitieron tener una foto diaria más real sobre como se estaba comportando la enfermedad en nuestra zona. Quizás cuantos contagios se podrían haber evitado con una información más certera.

Pero más allá de estas “casualidades”, que hablan de que algo se está haciendo mal comunicacionalmente en la Delegación Presidencial, los contagios siguen subiendo, pero no así (aún) la ocupación de camas uci. La variante Omicrom pese a ser más contagiosa ha mostrado ser menos agresiva, lo que sumado a las vacunas han evitado que hasta el momento los nuevos casos se agraven. Pero debemos prepararnos a una subida también en los próximos días también de casos graves por una simple cuestión de números. Aunque sea un muy pequeño porcentaje de los contagiados quienes se agravan, al ser muchos los infectados por la pandemia el numero final de quienes necesiten alguna cama critica también crecerá.

En este contexto poco nos explicamos, y menos nos explican nuestras autoridades porque Rancagua no retrocede aún a fase 3, tal como lo hizo la región Metropolitana entera. Esto más allá que los efectos prácticos del retroceso no sean muchos, la vida sigue prácticamente igual en una fase u otra solo varían los aforos, pero el retroceso es una poderosa llamada de atención a que el virus sigue vivo y que es necesario seguir manteniendo las medidas de autocuidado. Aunque todo finalmente puede ser solo una gran casualidad.

Luis Fernando González V

Sub Director