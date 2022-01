Solo este fin de semana se reportaron más de 800 casos nuevos de Covid 19 en O´Higgins, mostrando una explosiva alza de los contagios en nuestra región donde diariamente vemos que la mayor cantidad de infectados están en Rancagua hace que la posibilidad de un retroceso en el nuevo plan paso a paso de la capital regional sea inminente.

Pero a diferencia del año pasado hasta el momento esta explosiva alza no ha significado un incremento de los hospitalizados, aunque las consultas en urgencia han crecido enormemente, no se vislumbran nuevas cuarentenas, solo restricciones en los aforos. Es que no solo existe actualmente el instrumento legal para dictar cuarentenas (están ligadas al estado de excepción constitucional) sino que el gobierno lo ha descartado, ni nuestra economía está en condiciones de aguantar otro confinamiento. Aunque a lo mejor en ciertas circunstancias se hace nuevamente necesario.

Aunque es indudable que el manejo de esta crisis sanitaria supone una problemática cultural y social, donde las conductas colectivas –hoy muy deterioradas por la ignorancia e irresponsabilidad de buena parte de la ciudadanía- han condicionado negativamente la capacidad para responder ante la emergencia, pero también hemos observado un relajo no solo en la ciudadanía sino también en nuestras autoridades.

Hoy esa población se debate entre la falsa expectativa de una rápida inmunización a raíz de las vacunas y el cansancio y fastidio por una pandemia que no termina.

Mientras tanto, daríamos un gran paso si cada uno de nosotros entendiéramos que ha llegado la hora de la solidaridad y de la cooperación, de revisar valores, prioridades y prácticas, sobre todo en los espacios domiciliarios, donde se ha demostrado que están ocurriendo los mayores contagios y más que nunca seguir cuidándonos.

Luis Fernando González V

Sub Director.