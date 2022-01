Por: Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

En un formato cien por ciento online considerando el contexto en que se encuentra el mundo por la pandemia, por segundo año consecutivo La Asociación Nacional de la Prensa llevó a cabo las Olimpiadas de Actualidad donde 50 colegios del país compitieron en la décimo tercera versión lo que se tradujo en que más de 200 alumnos asumieran el desafío de informarse y leer con entusiasmo y compromiso.

Así, la fase 1 de la competencia consistió en crear videos de una noticia del medio de su macrozona, los cuales fueron evaluados por los directores de los respectivos medios. En tanto, en fase 2 donde compitieron las 4 macrozonas, Norte, Centro, Sur y Extremo Sur.

CON EL 4º LUGAR NACIONAL SE QUEDÓ EL COLEGIO ENA BELLEMANS

En base a los resultados se definieron cuatro colegios como finalistas: colegio Sagrados Corazones de La Serena, representando a la macro Zona Norte; colegio Ena Bellemans Montti de Rancagua, representando la macro Zona Centro; liceo Pablo Neruda de Temuco, representando la macro Zona Sur y colegio The American School de Puerto Montt, representando a la macro Zona Extremo Sur.

Ellos participaron en la gran final de las Olimpiadas de Actualidad 2021 que se llevó a cabo el 20 de diciembre donde el colegio Sagrados Corazones de La Serena se impuso con un total de 60 puntos, convirtiéndose en el ganador de la decimotercera versión del certamen. En segundo lugar le siguió el colegio The American School de Puerto Montt; el tercer lugar fue para el liceo Pablo Neruda de Temuco y con el cuarto lugar se quedó el colegio Ena Bellemans Montti de Rancagua.

Con el equipo compuesto por Maithe Tiare Bórquez, Diego Alejandro González, Patricia del Pilar Arias, Josefa Antonia Moya y guiado por la profesora de Historia y geografía y Educación Cívica, Andrea Isabel Fuentes Durán, el equipo rancagüino se preparó intensamente para dejar en alto el nombre de su colegio y de su región.

Fue por esto que el director de Diario El Rancagüino, en nombre de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), felicitó a los estudiantes rancagüinos por su destacada participación “reconocer el destacable trabajo que realizó este equipo de estudiantes rancagüinos como equipo, en que se enfrentaron a tres establecimientos que representaron la macro zona Norte, Sur y Extremo Sur”.

González agregó que el objetivo del torneo es “generar una instancia de promoción cultural y educacional, en base a la información que entregan los medios de prensa en cada lugar, además de promover la comprensión lectora e incentivar el interés de los jóvenes escolares en los temas de contingencia nacional e internacional, para de esa manera ir desarrollando jóvenes con destrezas de debate”.

OLIMPIADAS DE ACTUALIDAD

Las Olimpiadas de Actualidad es una iniciativa realizada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en conjunto con INACAP y con la colaboración de Editorial Zig-Zag y Fundación Apptitudes, que busca la promoción de la lectura y formación de jóvenes informados y con opinión.

El objetivo de esta actividad es que jóvenes que cursan entre octavo y cuarto medio, invitarlos a interiorizarse y opinar sobre lo que sucede en sus entornos cercanos, en sus regiones, el país y el mundo. También busca formar lectores críticos, capaces de diferenciar informaciones, comprendiendo sus contenidos, identificando sus fuentes y cultivando el hábito de estar informado, que es el primer paso para que las personas tomen mejores decisiones.

Así a través de la competencia, múltiples medios, tanto de la Región Metropolitana como regionales participaron de forma activa, siendo los grandes protagonistas, ya que a través de ellos los colegios participantes pudieron informarse para sus respectivas fases, en que de forma inédita estos dos años de pandemia el certamen se ha desarrollado de manera remota.

Profesora guía de equipo Andrea Fuentes:

“Participar en las Olimpiadas permite diversificar mi campo de acción”

Para la profesora guía de equipo del colegio Ena Bellemans Montti que obtuvo el destacable cuarto lugar nacional en la competencia de las Olimpiadas de Actualidad 2021 su participación fue una experiencia enriquecedora

“Participar en las Olimpiadas fue una experiencia muy positiva, que me permite aumentar mi experiencia, diversificar mi campo de acción”, dijo Fuentes.

En tanto, la profesora agregó que para los alumnos fue “una muy grata experiencia, porque les permite sobreponerse a las adversidades, ya que los pone en situaciones complicadas compitiendo donde demostraron mucha constancia, mucha disciplina y trabajo, son semanas de lectura, por lo que es un trabajo muy intenso, una gran experiencia”.

Alumno Diego González:

“Fue muy motivante ser parte del equipo”

Para el alumno de tercero medio del colegio Ena Bellemans Montti, Diego González “participar fue muy sorprendente para mí, porque llevo un año en Chile (de Venezuela), fue muy motivante ser parte del equipo y con la ayuda de la profesora fue un gran apoyo”.

El alumno comentó que en el tiempo libre que tenían se conectaban a repasar contenidos para lograr un buen resultado “Nos reuníamos los fines de semana para prepararnos y así llegamos a la final, algo que no esperábamos, así que una muy grata experiencia que disfrutamos mucho”, detalló González.

Alumna Maithe Bórquez:

“Fue una forma de crecimiento personal”

Por su parte, la alumna de segundo medio del colegio Ena Bellemans Montti, Maithe Bórquez expuso que “cuando me eligieron para ser parte del grupo me sentí muy bien, la emoción me consumió y se lo comenté a mis padres que se pusieron muy contentos”.

Revela que experiencias como éstas es la primera con la que cuenta “Ésta es la primera vez que participo en un concurso así, pero fue una muy buena estrategia para enfrentar mis miedos y fue una forma de crecimiento personal”, sostiene.

Alumna Patricia Arias:

“Me encanta leer, así que fue una muy grata experiencia”

La estudiante de segundo medio del colegio Ena Bellemans Montti, Patricia Arias cuenta que haber sido parte del equipo para participar en las Olimpiadas de Actualidad de su establecimiento educacional y obtener el destacable lugar

“fue una experiencia muy interesante, anteriormente no me había interesado por estas cosas, pero desde que la profesora me invitó a participar, me atrajo mucho más los temas de actualidad. Me encanta leer, así que fue una muy grata experiencia”.