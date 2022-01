“Me movía la rebeldía”, aseguraba hace unos años Alejandra Arévalo Troncoso, quien, siempre a la vanguardia, rompió esquemas y quebrantó normas siguiendo su sueño y amor por las piedras. Tras su sensible fallecimiento el 11 de enero, Codelco la recuerda y despide con gratitud por su trabajo en División El Teniente, por las decenas de barreras levantadas y el camino cimentado para las nuevas generaciones de mujeres que han encontrado en la minería una veta de desarrollo profesional.

Geóloga de la Universidad de Chile, fue la primera en desempeñar sus funciones en interior mina en 1988, pese a la reticencia de sus compañeros y la administración de ese entonces. En 2008, tras ser reconocida como Mujer Destacada por el Ministerio de Minería, recordó en una entrevista que al inicio de su trayectoria “se decía que yo me disfrazaba, que me pintaba bigotes, pero nunca fue así. Siempre traté de que se me viera el pelo lo más largo posible, para que no quedara duda. Cuando aparecía en la mina quedaba el escándalo, daban orden de detenerme donde estuviera. Fue muy complejo”.

Reconocimiento de colegas y amigos

El homenaje otorgado por la cartera se fundó en su perseverancia y valentía para abrir espacios que, en esa época, eran reservados solo para hombres. Gracias a su arrojo, ingresaron las primeras mujeres a la mina subterránea más grande del mundo. El reconocimiento fue comentado en esa época por algunos de sus compañeros de labores, entre ellos el actual presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, quién comentó que “durante muchos años participó en la formación de nuevos profesionales, guiando memorias y enseñando tanto a metalurgistas como a geólogos. Es decir, fue una persona que no solamente sabía, sino que además le gustaba transmitirlo a otros y generar escuela con ello”.

Luego de dos décadas, Alejandra Arévalo jubiló, pero siguió ligada a la academia y a la geología. Entre sus logros destacan el aporte al modelamiento de la génesis del yacimiento El Teniente y el desarrollo del primer modelo de comportamiento geometalúrgico de la mina primaria para DET.

Tras su partida, los pensamientos de todo el equipo están con sus seres queridos y en la huella que dejó su compromiso con la apertura de espacios para las mujeres en División El Teniente y en Codelco.

UNA TRAYECTORIA IMPECABLE

1980-1982: Trabaja en CORFO “Comité de Carbones Sub-bituminosos” en los proyectos Pecket y Lebu como geóloga de exploración en campañas de sondajes.

1985 -1986: Trabaja en mapeo de sondajes Mina en El Teniente (contrato a honorarios)

1986-1988: Se integra de planta a Codelco Central en el área de Gerencia Técnica, visitando todas las faenas de Codelco como contraparte técnica en el área de Geología.

1988: Se integra a la División El Teniente como geóloga de mina, realizando labores de mapeo de túneles y sondajes de interior mina. Se desempeña a cargo del área de geometalurgia y tiene además a su cargo el manejo de las bodegas de sondajes.