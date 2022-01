En un nuevo reporte sobre la pandemia se informó el número más alto de nuevos contagiados regionales de toda la pandemia, llegando a una tasa de positividad de 15,2% en las últimas 24 horas.

Por: Camila González Villarroel

Durante este martes se dieron a conocer los números correspondientes a la situación sanitaria del país en las últimas 24 horas. A lo largo del territorio nacional se registraron 14.291 nuevos casos de coronavirus, una cifra que hace un par de meses, era impensada ya que el país se encontraba en una situación muy cómoda en cuanto al manejo de la pandemia. Del total de casos informados por el Ministerio de Salud, 553 contagios pertenecen a la sexta región. Del total de positivos, 8.485 tuvieron con síntomas, mientras que 1.547 personas no los tuvieron, además de esto, 4.259 test PCR positivos no fueron informados. Es importante resaltar que los días martes y miércoles los números suelen bajar debido a que corresponden a los muestreos tomados durante los fines de semana, pero esta tónica se ha visto alterada hace un par de semanas, no haciendo distinción con el resto de los días.

En cuanto a los contagios informados hoy comuna por comuna en la región de O’Higgins, se desglosan de la siguiente forma: Rancagua (115 casos), San Vicente (38 casos), Rengo (34 casos), Santa Cruz (27 casos), San Fernando (21 casos), Graneros (20 casos), Requínoa (19 casos), Las Cabras (16 casos), Mostazal y Peralillo (15 casos), Machalí y Chépica (14 casos), Nancagua, Navidad y Litueche (9 casos), Coltauco (5 casos), Malloa y Codegua (4 casos), Paredones, Marchigue y Placilla (3 casos), Pichilemu, Palmilla y Doñihue (2 casos), Coinco, La Estrella, Olivar, Pumanque y Quinta de Tilcoco (1 caso), otras comunas (6 casos), sin notificar (136 casos).

Un índice que siempre se roba las miradas es la tasa de positividad, la que llegó a un 15,2%, correspondiendo a la realización de 2.891 exámenes PCR en las últimas 24 horas. Es importante destacar que porcentaje de O’Higgins es alto bajo que de la región metropolitana y solo se encuentra abajo del nacional por muy poco, lo que es muy preocupante. Lamentablemente, también se debe informar de los datos entregados por el DEIS, los que indican que 8 personas perdieron la vida producto de enfermedades asociadas al virus.

En lo que se relaciona con la cantidad de ocupación de los recintos hospitalarios de la región, en la actualidad hay 25 personas hospitalizadas. Dentro de la mayor concentración en los centros asistenciales están los siguientes: Hospital Regional de Rancagua (14 pacientes), Hospital de San Fernando (3 pacientes) y Hospital de Rengo (3 pacientes). De forma adicional y también ligado a la información de ocupación, está la disponibilidad de camas críticas en nuestro país, la que llega a 307 espacios para quien lo necesite, sin discriminar la región a la que pertenece.

Sumado a lo anterior, en todos los informes diarios también se da a conocer la cantidad de personas que se encuentran con la patología activa en la región, es decir, que aún se encuentran contagiando el virus. El número de estos casos llega a 1.650 personas a nivel regional, una cifra muy alta, que antes de las fiestas de fin de año no llegaba a las 200 personas. Es con esta información que se indica que en las siguientes comunas existe una mayor concentración de casos activos son: Rancagua (519 personas), Rengo (141 personas), Santa Cruz (102 personas), Las Cabras (100 personas), Machalí (90 personas), San Fernando (80 personas), Graneros (72 personas), San Vicente (71 personas) y Mostazal (58 personas).

Finalmente el informe indicó la cantidad de camas disponibles en las distintas residencias sanitarias de todo el país, cifra que alcanzaría las 798 camas, lo que significa que existe una ocupación de un 71% en las 47 residencias habilitadas.