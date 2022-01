Señor Director: Me permito escribirle para hacer algunas aclaraciones y descargos por una mala ley que lo único que hace es dificultar la tenencia de armas a personas honestas y nada para disminuir las que hoy se encuentran en manos de delincuentes, narcotraficantes y terroristas. Para ello quiero remitirme a algunos puntos más relevantes.

Respecto del primer punto relacionado con la prohibición de armas que se pueden transformar, ésto ya está prohibido en la ley actual. La inclusión de armas de juguete es un absurdo que solo afectará a actividades recreativas como el airsoft y aire comprimido que en la práctica pasan a ser ilegales. No hace nada para entregar herramientas nuevas para la persecución de quienes las fabrican, adaptan o usan.

Respecto del segundo punto del ADN de las armas, o sistema de identificación, existen amplias evidencias a nivel mundial que demuestran su fracaso por una razón muy simple: las armas son aparatos mecánicos sujetos a desgaste y a fallas. La huella que se registra al momento de comprarla cambia con el uso haciendo virtualmente imposible o muy poco confiable trazar la bala usada en un delito al arma de origen. Finalmente le darán un elemento al delincuente para su defensa. Adicionalmente la huella depende de componentes mecánicos (aguja percutora y cañón) que son fáciles de adquirir y que, dada la situación de aduanas, es imposible de controlar. Por último, no hay ningún aumento de penas a la internación ilegal de armas o municiones, por lo que nuevamente es un absurdo que controla sólo a gente que cumple la ley.

Respecto de la venta o transferencia de municiones o armas y las nuevas penas asociadas, quiero graficar lo absurdo en dos puntos. Si voy con mi esposa a enseñarle el uso de un arma de fuego, si voy con mis hijos a intentar enseñarles a disparar o a entusiasmarlos a aprender el deporte, puedo terminar en la cárcel. Si un deportista presta munición a un competidor en el contexto de una competencia puede ir a la cárcel. Entendiendo que, si el sentido es evitar la transferencia para un ilícito, lo mínimo de rigurosidad que pedimos es que diferenciaran entre circunstancias, cosa que no se hizo.

Respecto del amplio set de restricciones y atribuciones a la fiscalización, todas estas medidas son conducentes a fiscalizar y sancionar a personas honestas, que están identificadas y que tienen domicilio conocido, cuando el problema en Chile son las armas ilegales. No hay estadísticas de las autoridades que avalen que las armas usadas en ilícitos provienen del mercado legal en números significativos. Esta información ha sido solicitada por transparencia y simplemente no existe o no la quieren entregar. En consecuencia, solo perjudican o controlan a personas honestas y no entregan herramientas para eliminar las armas ilegales.

Respecto del último punto de los límites de armas, un deportista que practica distintas modalidades y que requiere herramientas distintas, no podrá hacerlo. Esto es tan absurdo como decirle a un atleta que no podrá practicar más de 6 especialidades por ninguna razón lógica o técnica simplemente porque solo puede tener hasta 6 elementos. Tramitar el estatus de deportista calificado aumenta a 20, que nuevamente es meramente un número sin ningún sustento técnico y es meramente antojadizo.

Me podría explayar más pero lamentablemente el espacio para escribir es reducido. Todas estas observaciones fueron levantadas por varios grupos a las diversas comisiones y fueron ignoradas en su gran mayoría. Lamentablemente vemos nuevamente una tendencia a legislar ignorando a la ciudadanía y a los que saben de un tema con un fin poco claro que se asemeja más al sillón de don Otto que a una búsqueda de una solución real.

Rodrigo Vial

Director

ONG Defensa de las Armas