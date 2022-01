Este miércoles se informó de 646 nuevas personas contagiadas de coronavirus en la región liderando la lista de comunas con más casos activos Rancagua con 550 personas contagiadas, Rengo con 151 infectados y Las Cabras con 118 personas enfermas.

En tanto, el Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz dijo “estamos en un minuto peak de la pandemia, es la tercera ola en nuestro país y necesitamos que todos asumamos una actitud de mucho respeto y cuidado”.

Por: Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

646 nuevos contagios de Covid en la región de O’Higgins fueron informados este jueves, el día peak, el más alto en lo que va de la pandemia, dejando atrás el record del año pasado marcado en junio del año pasado de 509 contagios, mientras que a nivel nacional fueron informados 18.446 casos nuevos de Covid 19.

Del total regional -646 casos- 447 fueron sintomáticos, 56 asintomáticos y 143 aún no se han notificado. En detalle, los casos nuevos por comunas fueron los siguientes: Rancagua 146 casos, San Fernando 37 casos, Las Cabras 34, Rengo 31, San Vicente 28, Santa Cruz 24, Mostazal 18, Pichilemu 18, Doñihue 17, Navidad 15, Chimbarongo 14, Requínoa 14, Machalí 13, Pichidegua 12, Nancagua 9, Graneros 8, Placilla 7, Peumo 7, Peralillo 6, Chépica 6, Codegua 5, Olivar 4, Paredones 4, Malloa 4, Litueche 3, Lolol 3, Coltauco 3, Quinta de Tilcoco 2, Palmilla 2, La Estrella 2, uno en Marchigue, 6 en otras comunas y 143 sin notificar.

Con 2.213 muestras analizadas las últimas 24 horas, la región presentó una positividad de un 18.7%. En tanto, la tasa de ocupación de las residencias sanitarias -2 en Rancagua y una en San Vicente- cuentan con una tasa de ocupación del 100%.

Recordar que luego del alto número de personas contagiadas por Covid en nuestra zona, el Ministerio de Salud indicó el retroceso de 14 comunas a paso 3 a partir de este miércoles 26 de enero, que se suman a Navidad y Las Cabras que habían retrocedido la semana anterior, por lo que en O’Higgins hay 16 comunas en Preparación; es decir, la mitad de las comunas de la región retrocedió un paso, lo que significa reducción de los aforos (ver infografía)

CONTAGIOS: “EL JUEVES VA A SER PEOR TODAVÍA”

Respecto al explosivo aumento de casos que se ha dejado sentir en la región de O’Higgins, la Presidenta del Colegio Médico de O’Higgins, Leslie Salvatierra sostuvo que “El jueves va a ser peor todavía. Creo que en los próximos días vamos a estar entre los 800 a mil casos diarios en la región y vamos a pasar los 20 mil a nivel nacional”.

Es importante resaltar que los días martes y miércoles los números bajan debido a que corresponden a los muestreos tomados durante los fines de semana, mientras que los jueves son muestreos que se realizan en día hábil.

En este contexto de alza de contagios decepcionada la facultativa agregó “hemos hecho tanta educación, llamados al autocuidado. El primer y segundo año el Covid golpeó fuerte con gran cantidad de fallecidos, personas en la UCI y UTI; pero ahora los cuidados no están siendo los óptimos para evitar la diseminación del virus, llegaron las actividades masivas de fin de año, casi no existe distanciamiento social, las playas están llenas, hay actividades sociales como si no existiera Covid, y los números están altos y cada vez peor”, subrayó Salvatierra.

A esto critica la medida tomada por el gobierno el 20 de enero pasado en que las autoridades llaman a la población a ser parte de la estrategia ‘Si me enfermo, yo te cuido’, delegando la trazabilidad a la población “Ahora se pasó la auto trazabilidad a las personas, se retiró la trazabilidad de la Atención Primaria de Salud (APS), ya no le pasan los aportes económicos a los municipios para seguir con la estrategia, entonces pareciera que están a punto de decir que esto es endémico y que es responsabilidad de cada uno cuidarse, la APS está sobrepasada de trabajo con todas las muestras de Antígeno, PCR, los laboratorios regionales están saturados con el proceso de muestras y espera de más menos 3 días para entrega de resultados, por lo que están informando atrasados los resultados, estamos tratando de llenar un balde sin fondo”, argumentó.

Insistió que el cambio en la estrategia de trazabilidad “generó más confusión, más ansiedad en la población, porque ha habido un aumento exponencial de demandas en PCR y Antígeno después del cambio en la medida y la APS ni hospitales tienen espacio para toma de exámenes. Afortunadamente la vacuna está siendo un arco para el ingreso a la UCI, pero no exime de contagios”

Finalizó diciendo “con estos 646 que van con tendencia al alza que podríamos llegar fácilmente a los mil casos, pensar que no tenemos Omicrom en la región es absurdo” remató la gremialista.

Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz:

“ESTE ALZA DE CONTAGIOS ES HISTÓRICO”

En cuanto al peak de contagios marcado este miércoles, el Seremi Salud O’Higgins, Pablo Ortiz expresó “Estamos en una situación difícil, donde se requiere que las personas estén con mucha responsabilidad en todo minuto con la mascarilla puesta, evitando reuniones sociales y aglomeraciones, evitando eventos masivos que son los que nos han traído a la situación que hoy estamos viviendo”.

La autoridad sanitaria agregó que actualmente se está demostrando el explosivo aumento de casos que se mencionó en diciembre, previniendo la situación con la variante Omicrom. “Estamos muy preocupados, en alerta, potenciando y fortaleciendo la toma de test, generando un trabajo en equipo junto con el Servicio de Salud O’Higgins y los laboratorios que están procesando las muestras de PCR y potenciando la presencia de antígenos, estamos con una estrategia junto con el MINSAL para aumentar la disponibilidad de test de tal manera que todas las personas se puedan testear y saber efectivamente en qué situación se encuentran”, sostuvo Ortiz.

En este contexto añadió que “este alza de contagios es histórico, mucho mayor que la que vivimos el año pasado, no tiene el mismo comportamiento de punto de vista de la gravedad de la enfermedad, por lo que hay mucho menos personas requiriendo camas críticas en hospitales”.

No obstante Ortiz, agregó que la red asistencial ya se prepara para la demanda de camas de mediana complejidad que pueda existir “sabemos que con este alto nivel de personas contagiadas es probable que se requiera igual una atención hospitalaria en camas básicas o media; por lo tanto, hay todo un proceso de planificación para poder tener estas camas en la red”.

El jefe de la cartera de salud regional, finalizó llamado a la población a ser responsables en sus cuidados para frenar de algún modo los contagios “Esto se tiene que detener por la vía del autocuidado, de la vacunación. El llamado es que todas las personas que están rezagadas acudan a vacunarse y el segundo llamado es a usar mascarilla, distanciamiento social, evitar reuniones sociales innecesarias, porque estamos en un minuto peak de la pandemia, es la tercera ola en nuestro país y necesitamos que todos asumamos una actitud de mucho respeto y cuidado”.

1.846 PERSONAS TIENEN COVID

En la región 1.846 personas se encuentran con la patología activa. El detalle por comunas es el siguiente:

Rancagua: 550

Rengo: 151

Las Cabras: 118

Santa Cruz: 111

Machalí: 101

San Fernando: 97

San Vicente: 91

Graneros: 80

Mostazal: 64

Pichilemu: 49

Requínoa: 47

Chépica: 39

Navidad: 34

Nancagua: 28

Doñihue: 28

Chimbarongo: 26

Quinta de Tilcoco: 26

Litueche: 25

Codegua: 24

Peralillo: 21

Peumo : 18

Pichidegua: 18

Placilla: 16

Palmilla: 15

Paredones: 11

Olivar: 11

Malloa: 11

Marchigue: 8

Coltauco: 7

Lolol: 6

La Estrella: 6

Pumanque: 5

Coinco: 4

https://wp.me/p7xe2Q-AHm