“Esta es una potente señal de transparencia y probidad que queremos entregar a nuestros vecinos y vecinas”, señaló Juan Ramón Godoy.

El pasado 22 de septiembre, la Municipalidad de Rancagua y su alcalde Juan Ramón Godoy firmaron un convenio de colaboración con el Consejo para la Transparencia, junto a la presidenta de la entidad, Gloria de la Fuente.

En la instancia, que contó además con la presencia del gobernador de O’Higgins, concejales de Rancagua y alcaldes de distintas comunas de la región, se reafirmó el compromiso del alcalde Juan Ramón Godoy, a objeto de dar cumplimiento a las normas sobre Transparencia, con el objetivo de fortalecer la probidad en la función pública en la Cormun y la Municipalidad.

Este ha sido uno de los hitos más importantes en materia de transparencia y probidad en la comuna de Rancagua.

En este sentido, el pasado 25 de enero, el alcalde Juan Ramón Godoy tomó la decisión de solicitar a Contraloría una auditoría a su gestión en la Corporación Municipal (Cormun), para transparentar los procesos de compras y adquisiciones que se han llevado a cabo en dicha institución.

El oficio N°455/2022, enviado al ente contralor, señala que “a propósito del Informe Final N°405/2020, de vuestra Contraloría, producto de las irregularidades en la adquisición de las denominadas “Pulseras Inteligentes”, que redundó en un Juicio de Cuentas en contra del ex alcalde y del ex gerente de la CORMUN, he instruido que los procesos de compras se realicen a la luz de la Ley N°19.886 de Compras Públicas, dando cumplimiento de inmediato al Dictamen N°E160316/2021, de fecha 29 de noviembre de 2020, obviando la marcha blanca de seis meses que la Contraloría otorgó a las distintas Corporaciones del país, ordenando la implementación de la Ley de Compras desde el 1 de febrero de este año.

En este contexto, señala el oficio que “en razón de algunos infundados cuestionamientos, es que vengo en solicitar a usted ordenar una Fiscalización a la Corporación de Servicios Traspasados de la Municipalidad de Rancagua (CORMUN), especialmente a lo referido a los procesos de compras y adquisiciones acaecidos bajo esta nueva administración”.

En relación a la presentación de este oficio, el alcalde Juan Ramón Godoy explicó que “esta es una señal de transparencia y probidad que queremos entregar a nuestros vecinos y vecinas. Desde el primer minuto, e incluso antes de asumir este cargo que me ha otorgado la ciudadanía, he recalcado la importancia de transparentar los procesos dentro del municipio y sus corporaciones”.

Agregó que esta fiscalización “nos permitirá conocer en qué estado se encuentra la Corporación Municipal y darle la tranquilidad a las y los rancagüinos de que el patrimonio, que es de todas y todos, está siendo bien utilizado”.

A esto se suma uno de los más recientes actos de transparencia y probidad por parte del municipio. Se trata de una resolución del 3 de enero del presente año, que indica que en las corporaciones municipales no podrán efectuar compras directas por más de 10 millones de pesos, la mitad de lo que estaba establecido con anterioridad al oficio.

Además, tanto en la Municipalidad como en las Corporaciones se llevará a cabo una auditoría externa que permitirá conocer la real información respecto del estado financiero y administrativo en que se recibió el municipio después de 12 años.