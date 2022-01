Por Jorge Ormazábal Leiva, abogado, Fiscal del Centro de Formación Técnica Estatal de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Uno de los retos más importantes que enfrentan las Instituciones de Educación Superior en Chile (IES), y las de casi todo el mundo, es el de erradicar la desigualdad de género que todavía se manifiesta y reproduce a su interior.

Desde sus orígenes, las IES han sido espacios históricamente desfavorables para las mujeres, quienes durante siglos ni siquiera tuvieron derecho a acceder a este nivel educativo.

Por medio de exigencias y luchas continuas, a partir del siglo XIX, las mujeres lograron ingresar a la educación superior, incrementando de forma progresiva su presencia. Sin embargo, muchas desigualdades aún persisten: son notables en el ámbito de la profesión académica (nombramientos y promociones), en las evaluaciones y en el otorgamiento de reconocimientos, en el acceso y la permanencia por áreas y disciplinas; así como también, es posible señalar que existen ciertas regiones del país en que esta situación se hace más latente que en otras. Tampoco es posible olvidar que lamentablemente existen situaciones de acoso, hostigamiento y violencia de género en las que históricamente no se ha dado solución de manera efectiva.

Hostigamiento, acoso y violencia de género

El hostigamiento y el acoso sexual son formas de violencia de género. En general se tiende a suponer que en las universidades y en otras IES la discriminación y la agresión contra mujeres se presentan de forma poco frecuente. El tema es tan incómodo que durante muchos años ha sido considerado tabú y los estudios que hacen evidente la violencia de género en la educación terciaria, son duramente criticados.

A pesar de ello hay estudios que exploran los problemas de violencia de género en la educación superior, los cuales señalan que se trata de «un problema que acontece en diferentes regiones del mundo, sin condición de nacionalidad, edad, clase social o nivel académico», una forma de agresión física, sexual y psicológica perpetrada en contra de las mujeres «en función de su género y que se presenta al interior de la comunidad educacional, tanto dentro como fuera del espacio físico de la institución»

Un nuevo comienzo: _ la Ley 21.369

Un paso importante para erradicar los problemas de violencia de género en la educación superior, ha sido la Ley N° 21.369, cuyo objetivo es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, como también proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior.

Entre sus principales propósitos es posible señalar que trata de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, independiente de su sexo, género, identidad y orientación sexual.

Las IES deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir de manera efectiva, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Asimismo, es su deber proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, y la promoción de las relaciones igualitarias de género.

¿Cómo se define en esta ley el acoso sexual?

La ley señala que es acoso sexual cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática (por medios electrónicos), no deseada o no consentida por la persona que la recibe.

Hay que señalar, que este tipo de conductas atentan duramente contra la dignidad humana, a la vez a su igualdad de derechos.

¿Quiénes pueden ser víctimas de acoso sexual académico?

Personas que cursen programas de pre y posgrado.

Personas que desarrollen funciones de docencia, administración, investigación o cualquier otra función relacionada con las IES.

¿Qué exigencia hace la ley a las IES?

Todas las IES deben contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que contenga un modelo de prevención y un modelo de sanción de dichas conductas, construido con la participación de todos los estamentos existentes.

¿Qué pasa si una IES no adopta esta política integral?

No podrá acceder u obtener la acreditación institucional. Además, la ley prevé que, en el caso de las universidades estatales, cuando haya un caso de acoso sexual, violencia y discriminación de género, esta ley se debe aplicar preferentemente sobre las normas del Estatuto Administrativo.

¿Quién fiscaliza los incumplimientos de la ley?

La Superintendencia de Educación Superior.

En los últimos años hemos presenciado importantes avances en materia de equidad de género en algunas IES en Chile.

Sin embargo, no podríamos afirmar que se trata de un proceso homogéneo, que tenga el mismo nivel de alcance e impacto, ni que todas las iniciativas estén caminando a un mismo ritmo. Algunos de estos progresos son el establecimiento institucional de unidades de igualdad de género que asumen la responsabilidad y gestión de planes de acción al interior de cada institución.

La equidad de género en la educación superior chilena es una deuda histórica pendiente y debe generar criterios de calidad en torno a esta dimensión, un desafío complejo, pero que se nos presenta como una oportunidad frente a las exigencias del actual contexto.

Su abordaje implicaría la eliminación de sesgos y barreras tanto estructurales como culturales, que operan como obstáculos, en este último caso no siempre visibles, a la presencia de mujeres en todos los ámbitos de la educación superior o generación de conocimiento, y al fomento de la inclusión de la diversidad de género como categoría transversal del quehacer de las IES.

Para ser un país competitivo, todos sus habitantes deben contar con las mismas oportunidades que le permitan ser productivos. Se requieren implementar políticas y programas que sean equitativos en inversión para la mejora del capital humano que permitan el cierre de brechas de género y lograr condiciones de igualdad y equidad.

Por lo tanto, respecto a las acciones futuras que se requieren en este ámbito, podemos concluir lo siguiente:

Se deben introducir programas y acciones que promuevan la participación de las mujeres en el campo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como en formación técnica y vocacional; implementar un marco institucional más eficiente que reduzca los costos de las mujeres para participar en el mercado laboral.

Establecer como parte de la estrategia de desarrollo de los países planes y acciones explícitas para la lucha contra la violencia de género.

Promover políticas que busquen un cambio en las actitudes sociales y estereotipos de género; mejorar la recolección de datos y estadísticas en la región.

En definitiva, en algo que podemos estar todos de acuerdo como actores sociales, es que para lograr un país competitivo, todos sus habitantes deben contar con las mismas oportunidades que les permitan ser productivos y aportar al país.