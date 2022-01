Por el alto número de contagios en la región, 12 comunas retrocedieron a Preparación.

Por: Gisella Abarca

Las comunas de San Fernando, San Vicente, Quinta de Tilcoco, Palmilla, Coinco, Doñihue, Peumo, Peralillo, Nancagua, Pumanque, La Estrella y Paredones, el sábado 29 de enero retroceden al Paso de Preparación por el alto número de contagios que presenta, lo que significa que los aforos se reducen a la mitad con pase de movilidad. Con estos cambios, la región cuenta con 28 comunas en fase 3 (ver mapa)

La medida fue tomada por las autoridades ministeriales luego que este jueves informaran 24.037 nuevos casos de Covid 19 en Chile, donde nuestra región aportó con 1.020 personas contagiadas de Coronavirus y un fallecido por Covid.

En detalle los casos nuevos por comunas fueron Rancagua 236 nuevos contagios, Rengo 63 nuevos infectados, Santa Cruz 53, San Vicente 42, San Fernando 33, Machalí 32, Graneros 29, Codegua: 23, Las Cabras 22, Doñihue 22, Mostazal 21, Requínoa 19, Chimbarongo 18, Pichidegua 17, Palmilla 15, Litueche 15, Nancagua 12, Chépica 11, Olivar 10, Pumanque 10, Peumo 10, Peralillo 9, Paredones 8, Pichilemu 8, Coltauco 8, Coinco 7, Marchigue 6, Malloa 5, Quinta de Tilcoco 4, Placilla 3, Lolol 2, Navidad 2, 7 en otras regiones y 238 sin notificar.

De los 1.020 casos, 708 tuvieron síntomas, 74 fueron asintomáticos y 238 se encuentran sin notificar.

En las últimas 24 horas, en la región se realizaron 3.177 muestras de PCR y antígenos analizadas lo que arrojó una positividad del 23,6%.

“NUNCA HABÍAMOS TENIDO TANTOS CONTAGIADOS”

Es por esto que el Seremi de Salud de O’Higgins, Pablo Ortiz fue enfático en declarar “Hoy estamos reportando 1.020 casos en la región de O’Higgins, nunca habíamos tenido tantos contagiados; afortunadamente tenemos una alta tasa de vacunación, sobre el 98% de nuestra población ya está vacunada; por lo tanto, estamos viendo que no tiene una incidencia mayor en personas que requieren hospitalización en una cama crítica dentro de los hospitales de la red; pero esto no es suficiente, no necesitamos seguir en esta senda de tantos contagios, les pido de verdad mucha responsabilidad, hoy la situación está muy crítica en toda la región”.

La autoridad sanitaria agregó “Estamos viviendo la peor semana de la pandemia en la región de O’Higgins, hay que decirlo con claridad y con fuerza”, por lo que llamó a las personas a cuidarse “necesitamos que la gente se vacune, respete el protocolo sanitario, en todo minuto usar mascarilla, evitar las reuniones sociales, las aglomeraciones, les pido mucha responsabilidad y autocuidado”.

2.289 PERSONAS CONTAGIADAS

En la región existen 2.289 personas con la patología activa. El detalle por comuna es el siguiente:

Rancagua: 712

Rengo: 176

Santa Cruz: 138

Machalí: 135

San Fernando: 125

Las Cabras: 119

San Vicente: 111

Graneros: 95

Mostazal: 70

Pichilemu: 67

Requínoa: 58

Doñihue: 40

Chepica: 36

Nancagua: 36

Chimbarongo: 34

Navidad: 33

Codegua: 33

Peumo: 30

Pichidegua: 29

Peralillo: 28

Litueche: 27

Quinta de Tilcoco: 26

Palmilla: 24

Olivar: 18

Paredones: 15

Placilla: 14

Pumanque: 13

Malloa: 13

Marchigue: 11

Coltauco: 9

Coinco: 7

Lolol: 4

La Estrella: 3

28 PERSONAS ESTÁN HOSPITALIZADAS

Sobre la distribución de pacientes hay 28 personas hospitalizadas.

15 pacientes en el Hospital Regional de Rancagua

1 paciente en hospital de Pichilemu

4 en el Hospital de Rengo

3 pacientes en el Hospital San Fernando

1 paciente en hospital San Vicente

1 pacientes en el Hospital de Santa Cruz

1 paciente en el Hospital de Graneros

2 pacientes en clínica Red Salud