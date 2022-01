La institución cuenta con seis aeronaves, 19 torres y 21 brigadas desplegadas en la región.

Por: Tomás Arcas

Fotos: Nicolás Carrasco

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, tiene como misión fundamental la administración de la política forestal del país y el fomento del desarrollo del sector. En el contexto de incendios forestales, es junto a Bomberos de Chile la principal encargada del combate de los siniestros, que esta temporada ya superan las 1.700 hectáreas afectadas en la Región de O’Higgins.

Específicamente, la CONAF cuenta en la zona con 21 brigadas, 19 torres de observación y seis aeronaves: dos aviones, ubicados en el Aeródromo La Independencia de Rancagua y en una pista particular en Pichilemu, y cuatro helicópteros, localizados en las comunas de Marchigüe, Peumo, Pumanque y Rancagua.

BASE BRIGADA FORESTAL “HOTEL 6” PEUMO

Al igual que la mayoría de los brigadistas de CONAF, los integrantes de la Base de Brigada Forestal “Hotel 6” de Peumo operan en un sistema de 10×4 (diez días de trabajo y cuatro de descanso). En total, son 16 brigadistas quienes habitan las instalaciones de la base, además del conductor del furgón que los traslada a las emergencias forestales y la manipuladora de alimentos.

“Hotel 6” cuenta con un helicóptero Bell 205, el cual es operado y mantenido por la empresa de servicios aéreos Helilog. La aeronave tiene una capacidad de 12 brigadistas, quienes son despachados por la central de operaciones en Machalí para combatir los incendios forestales. Al estar ubicada prácticamente al centro de la región, esta unidad -dependiente del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (DEPRIF)- es frecuentemente una de las primeras en salir a atacar los siniestros.

Fabián Del Pino, jefe de cuadrilla, mencionó que la brigada “está compuesta de brigadistas antiguos, que generalmente vuelven porque les gusta el trabajo que hacemos, de cuidar el medioambiente y proteger la flora y fauna”. “Es una labor bastante sacrificada, ya que estamos expuestos a varios peligros; aunque siempre se toman las medidas adecuadas, trabajamos en topografías abruptas, muchas veces con incendios de magnitud”, profundizó.

Cuando no hay incendios, en el día a día los brigadistas se preocupan de la mantención de sus herramientas de trabajo y de la base. Además, reciben constantemente charlas de seguridad, inducciones y capacitaciones varias desde sus superiores, quienes recalcan los puntos de peligro y cómo pueden solucionarse.

“El trato entre los compañeros es muy bueno, tenemos una excelente convivencia y tratamos de que no haya roces”, añadió Del Pino. Por su parte, el asistente de operaciones de la Provincia de Cachapoal, Marcelo Albornoz, declaró: “Muchas veces los jefes no sólo hacemos de brigadistas, sino que también de padres y consejeros, ya que los muchachos están alejados de sus familias durante varios días”, asegurando que la edad promedio de los brigadistas no supera los 23 años.

TORRE 15 EN CERRO LOS CRISTALES, LAS CABRAS

A poco más de 3.000 metros de altura, en la cumbre del Cerro Los Cristales, ubicado en la comuna de Las Cabras, se erige la torre de observación N°15, una estructura de seis metros de altura con una amplia visual que permite la detección de inicios de incendios forestales en varias localidades de la región.

Allí trabaja Cristian Cerda, torrero que esta temporada cumple 25 años al servicio de CONAF. El veterano brigadista relató que, recién en la presente temporada, adquirió una cuatrimoto para ascender a la torre, pero que durante todas las anteriores “subía y bajaba todos los días a pie”, en un trayecto que demora aproximadamente una hora y media. Además, cuenta con una pequeña cabaña ubicada al costado de la torre en la que a veces se aloja.

Cada dos horas, desde la central de CONAF le solicitan la información meteorológica de la zona, la cual obtiene a través de un dispositivo que mide temperatura, velocidad del viento y humedad, para luego emitirla vía radio. “Hay que estar atento. Cualquier incendio que haya, lo reporto a la central y les informo sobre su comportamiento”, expresó.

Cerda también trabaja con un sistema de 10×4, haciendo turnos con su esposa, quien lleva 15 temporadas junto a CONAF. Sin embargo, contó que “cuando le toca estar a ella, yo la acompaño, no la dejo sola”. “Subo todos los días de la temporada, así que los descansos míos también son acá”, dijo.