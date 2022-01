Podríamos decir que la conectividad de tipo móvil ha llegado al país para quedarse. El desarrollo y la innovación con la que cuentan estos dispositivos móviles, ha hecho que sean ya un objeto imprescindible en nuestro día a día. Es por ese motivo que no resulta raro ver el reporte que emitió la Subsecretaría de Telecomunicaciones de SUBTEL, en el que se indica que solo en el mes de septiembre se reportaron más de 300 mil números, con casi 300 mil líneas de teléfono. Superando en un 12 % el mismo periodo del año

La propia compañía mostró en este informe que más de un 90 % de las personas en el rango de edad de 60 a 80 años se planteó el uso de Internet en su vida y como este se la podía facilitar. Estudio del cual sacó resultados llamativos, como aquel en el que solo un 16 % de estos volverían a realizar sus trámites de manera presencial, teniendo en cuenta las facilidades que estos dispositivos les dan.

Internet y el entretenimiento dos sectores en crecimiento

De todos los sectores que han sabido aprovechar las ventajas que brinda la red y los móviles, el del entretenimiento es uno de los grandes beneficiados en Chile. Y es que, según el informe de Comscore, un 16,8 % del tiempo que los chilenos pasan frente a las pantallas de sus móviles está dedicado al entretenimiento. Dentro de este porcentaje, un 8,6 % confirma que lo invierte en jugar a juegos, y el 7,2 % restante a servicios de diversas índoles. Entre los juegos preferidos no solamente están las últimas novedades del mercado para celulares, como Call Of Duty o Fortnite, sino también los juegos de casino con dinero real más emocionantes. Con títulos que no solo siguen las últimas tendencias del mercado, en gráficos y sonido (mejorando cada año), sino también en temáticas. Existiendo juegos basados en películas como la popular Gladiator, o algunos clásicos como Book of Oz entre las favoritas de sus usuarios.

El acceso a la red de los chilenos

En Chile son 14 millones de personas las que tienen acceso a la red, una cifra bastante significativa teniendo en cuenta el porcentaje de penetración de esta en América Latina que llega al 76 % en Chile, frente al 75 % de Argentina o el 60 % de Brasil. En este caso son parámetros relevantes para poder ver el interés que tienen los chilenos en el entretenimiento en la red a través de sus dispositivos móviles. Artilugios cuyo número ha aumentado en el último año, ya que se han hecho más accesibles que otros, como un ordenador. Son muchos los hogares que quizá no cuenten con un ordenador, pero sí con uno, o varios móviles.

No sorprende que los ciudadanos de nuestro país se decanten por esta tecnología y estos servicios teniendo en cuenta las opciones que se pueden encontrar en estos momentos en el mercado. Con una gran oferta en dispositivos con grandes capacidades a bajo precio y servicios que hace que puedan disfrutar de su entretenimiento preferido, además de otras muchas funciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Sin duda un dispositivo que estará presente entre nosotros entre los próximos años.