La decisión del tribunal se tomó el martes, en base a las apelaciones de Lennin Arroyo (ind. RN) y Luis Silva (ind. UDI), quienes argumentaron que la interpretación del Servel al contar los votos en las listas que integraban fue errónea. Tras el fallo, serán ellos quienes asumirán el 11 de marzo, en vez de Monserrat Gallardo (RN) y Mauricio Donoso (UDI).

Por: Patricio Miranda Humeres

En ocho páginas, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) provocó un remezón en el Consejo Regional de O’Higgins. Y es que tras una reclamación de Lennin Arroyo (ind. RN) y Luis Silva (ind. UDI), quienes habían quedado fuera de la carrera en las últimas elecciones, el Tricel revocó la proclamación de Monserrat Gallardo (RN) y Mauricio Donoso (UDI) como consejeros regionales y dejó sin efecto sus asunciones al cargo el 11 de marzo.

Así, serán Arroyo y Silva quienes representarán a las circunscripciones de Cachapoal I (Rancagua) y Colchagua, respectivamente.

“Hemos dado un vuelco en esta justicia divina, justicia electoral que le llamamos, porque nos trataron de burlar en un fallo antojadizo del Servel”, sostuvo Arroyo, quien incluso se había impuesto a Gallardo en las urnas por 900 votos. “Es un triunfo que tiene un sabor para la ciudadanía. Aquí están los más humildes, aquí no tenemos dirigentes políticos de ningún partido, ni siquiera del partido que nos apoyó”. Con todo, el periodista igualmente agradeció “a Renovación Nacional y a su presidente Francisco Chahuán”.

Arroyo también aseguró que apenas asuma, solicitará una reunión con la Contralora Regional “porque hubo una denuncia que se hizo en noviembre del año pasado para que se investigaran todos los viáticos de los consejeros regionales que ninguno fue capaz de denunciar (…). Ahí vamos a estar, pendientes de que esa investigación continúe su rumbo”.

Luis Silva, por su parte, afirmó que pese a recibir el fallo con alegría, estaba tranquilo, ya que dadas algunas decisiones previas del Tricel “esto se veía venir”.

Con todo, el actual consejero, que tras la decisión del tribunal volverá a asumir su cargo el 11 de marzo, reconoce que hubo molestia cuando le informaron que, pese a haber obtenido más votos que uno de sus compañeros de lista que sí era militante de la UDI, no resultó electo.

“Nosotros íbamos en una lista y no teníamos la información de que había candidatos de primera y de segunda categoría. Eso me molestó cuando perdí, pero ahora se hizo la voluntad de la gente, que es lo que me interesa”, apunta Silva. “Nosotros defendíamos tener los mismos derechos. Yo tuve el doble de votos que el que salió electo, entonces no se hace valer la voluntad de la gente y eso me preocupaba porque debilita la democracia”.

Los Cores salientes

Monserrat Gallardo no volverá a asumir su cargo el 11 de marzo tras el dictamen del Tricel. Con todo, asegura no sentirse “afectada” tras la decisión del tribunal y afirma que su vocación de servicio público no ha disminuido.

“Yo quiero lo mejor para esta región y desde donde esté voy a seguir trabajando para ella. Saliendo del Core me voy a dedicar a lo mismo, a seguir ayudando y potenciando como lo hice antes. El Core es un puente para agilizar cosas”, sostiene.

Así, la consejera asevera que el fallo no influirá en lo que le resta del periodo. “Voy a hacer mi pega hasta el último día”, asegura. “Para mí no hay una obsesión scon el cargo, porque cuando uno tiene un compromiso social y público, no lo necesita necesariamente. Puede ser un facilitador para la parte ejecutiva, pero en cuanto a trabajar por la gente y seguir haciendo cosas por los temas que te importan, muchas veces no es necesario tener un cargo. Cuando uno lo hace de verdad, no necesita la ambición de poder y yo no la tengo”.

En esa línea, la consejera que en sus redes sociales siempre acompaña sus publicaciones con el hashtag #Holasoylacore, plantea, entre risas, que a futuro tendrá que cambiarlo por #HolasoylaMonserrat.

El otro implicado en la decisión del Tricel, Mauricio Donoso (UDI), se refirió al tema en sus redes sociales. “Quiero agradecer a todas las personas que votaron por mí en noviembre, a todos quienes me entregaron su confianza para haber representado a mi querida provincia de Colchagua en el Gobierno Regional. Seguiré aportando desde algún lugar donde me toque servir. Un abrazo!”, se lee en su perfil de Facebook.

Con todo, ese no será el único cambio que verá el Consejo Regional el 11 de marzo. Dada la designación de Esteban Valenzuela Van Treek (FREVS) como Ministro de Agricultura, su cupo debiese ser ocupado por su compañero de tienda Mario Gálvez Palma.

¿Qué ocurrió?

La problemática que dirimió el Tricel se debió a que al momento de resolver quiénes salieron electos, hubo una interpretación diferente respecto de los pactos, listas y cómo competían los candidatos.

En el caso de Lennin Arroyo y Monserrat Gallardo, por ejemplo, ambos fueron inscritos en la lista “Chile Vamos Renovación Nacional – Independientes”, que incluía tanto a militantes como no militantes del partido. Arroyo era el único independiente en la lista y el criterio que dio el triunfo a Gallardo fue considerar que el periodista debía tener más votos que todos los militantes de RN juntos para acceder al escaño de consejero regional.

Arroyo consiguió 3.418 votos, mientras que Gallardo 2.517. Aún así, las preferencias obtenidas por los otros tres postulantes y militantes de RN que componían la lista se sumaron a las de Gallardo, dejando fuera al periodista.

Lo mismo ocurrió con Silva, en la lista “Chile Vamos UDI – Independientes”. Donoso, militante de la UDI que había sido proclamado electo, obtuvo 1.715 papeletas marcadas con su nombre, mientras que Silva lo dobló, con 3.534. Pero la abrumadora mayoría que consiguió el militante Yamil Ethit (11.059 votos) arrastró a Donoso y dejó fuera a Silva.

Los argumentos que tanto Silva como Arroyo presentaron al Tricel, de la mano del abogado Cristian Alarcón, fueron que las diferencias entre militantes e independientes en la misma lista no corresponden. “Compiten uno contra uno, no los independientes contra la suma de todos los militantes. Esa última postura, sin perjuicio de que tiene algún tipo de asidero en la ley, era antojadiza e injusta y que la interpretación correcta de la ley, que se trataba de una lista y no de un pacto, que no se suscribió, tenían que competir uno a uno”, precisó Alarcón.