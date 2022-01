Sábado y domingo, Tinguiririca San Fernando, afrontará dos duros cotejos por la Liga Nacional de Básquetbol 2022.

En el gimnasio municipal de la avenida Manso de Velasco, el quinteto que dirige Héctor “Tito” Vera recibirá en primer término a Las Ánimas de Valdivia (sábado, 22 horas) y posteriormente a Atlético Puerto Varas (sábado, 21 horas).

Tras cosechar su primer triunfo hace algunos días en Talca, el cuadro sanfernandino pretende rescatar al menos una victoria en estos dos lances, considerando que en los del Lago Llanquihue cuentan en sus filas con uno de los mejores jugadores del torneo: Franco Morales.

Cabe señalar que, por la Liga, además se disputarán los siguientes encuentros: Puerto Montt vs Temuco, Puente Alto vs Español de Talca, Universidad Católica vs Puerto Varas, Colegio Los Leones vs Español, Universidad Católica vs Las Ánimas y Valdivia vs Temuco.