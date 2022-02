Rancagua y la región de O´Higgins han superado el peak de casos activos en todo lo que va la pandemia y aunque en el ámbito hospitalario también han subido los casos, las autoridades indicaron que estamos muy lejos del riego de sobrepasar la capacidad hospitalaria por personas internadas de gravedad por la enfermedad de covid 19.

Hoy queremos indicar que queda mucho por recorrer, aunque todos queramos pensar que esto terminará pronto, ya que muchos estamos cansados de combatir por dos años la pandemia. Son varias la incertidumbre que nos quedan y que nos acompañaran por mucho tiempo más como por ejemplo ¿hasta cuándo utilizaremos mascarillas? O ¿si debemos o no comprar el uniforme para el colegio a los niños?

Lo cierto es que Omicron pese a que se ha mostrado más contagioso no supera a sus variantes anteriores Gamma y Delta en su índice de letalidad, ni de hospitalización. Casos que no se han dado ni en Chile ni en el resto del mundo, lo que nos hace preguntarnos ¿estamos en el comienzo del final de la pandemia?, ¿este año la OMS declarará endemia a la enfermedad?, muchos indicadores y estudios así lo indican, y esperemos que el camino vaya hacia ese horizonte y no volver a una nueva variante que nos haga retroceder a estados de alerta que incluyan cuarentenas.

Queremos comenzar a dar buenas noticias referentes al covid 19, pero para ellos todos debemos seguir cuidándonos, manteniendo las precauciones básicas como el distanciamiento, lavado de manos y nuestra odiada mascarilla, así talvez antes de fin de año podremos volver a vernos las caras y nuestras sonrisas.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones