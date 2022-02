“Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver, sólo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver, dura para siempre.” 2 Corintios 4:17-18

Madame Guyon dijo: “El fuego del sufrimiento es lo que saca a relucir el oro de la santidad.”

Dios tiene un propósito detrás de cada problema, lo aprendemos en la lectura de su Palabra, además junto a su Palabra El usa las circunstancias para formar nuestro carácter, para hacernos como Jesús. La razón es que estamos siendo enfrentados con las circunstancias las veinticuatro horas del día, por lo tanto podemos afirmar:

1 Que nadie es inmune al dolor o está totalmente aislado del sufrimiento.

2.- Nadie pasa la vida sin problemas.

3.- Cada vez que resuelve usted un problema, otro está esperando para tomar su lugar.

4.- No todos los problemas son grandes, pero todos son importantes en el proceso de crecimiento que Dios tiene.

La Palabra de Dios en 1 Pedro 4:12 nos dice: “No se extrañen o se sorprendan cuando pasen por las fuertes pruebas que los esperan, porque esto no es una cosa rara y anormal que les va a pasar.»

Debemos tener presente que Dios usa los problemas para que nosotros podamos acercarnos a Él.

La Biblia dice en el Salmo 34:18 “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu.”

Sus experiencias más profundas y más íntimas de adoración a Dios, van a ocurrir cuando sus días sean los más negros en su vida, cuando su corazón este quebrantado, cuando se sienta abandonado, cuando ya no tenga opciones, cuando el dolor es grande – y su única opción entonces será Dios.

Es durante el sufrimiento que aprendemos a orar, nuestras oraciones se convierten en oraciones más auténticas, más sentidas y más sinceras

Joni Eareckson Tada señala: «Cuando la vida es color de rosa, puede que sea suficiente conocer acerca de Jesús, imitarle y citarle y hablar de Él. Pero sólo en el sufrimiento empezamos a conocer a Jesús realmente.»

Los eventos de su vida trabajan en armonía en el plan de Dios. No son actos aislados sino partes interdependientes del proceso que Dios tiene para hacernos como Cristo.

La Palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos nos dice: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.” Romanos 8: 28

Si está enfrentando tribulaciones en este momento, no se pregunte, «¿Por qué yo?» Más bien pregunte, «¿Señor, qué quieres que aprenda? ¿A cultivar más mí fe? ¿A depender más Dios? ¿A restaurar mi relación con Dios?

Dios es nuestra única esperanza y ella está basada en dos verdades: 1.- Que Dios está en control absoluto de nuestro universo

2.- Que existe un Gran Diseñador detrás de todo. Que la vida no es el resultado de una casualidad, del destino o la suerte. Hay un propósito, el descubrirlo le dará el sentido a su vida, para el presente, futuro, eternidad.

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.