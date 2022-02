Señor Director:

A raíz de la decisión de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional (CC), donde se votó una serie de iniciativas, entre las que se contempla una que «consagra el derecho a la libre iniciativa económica y empresarial, y promueve la libre competencia» y otra que establece el «deber del Estado respecto a las actividades económicas y empresariales de los particulares», ambas muy distintas entre sí.

La primera iniciativa no encontró apoyo y fue rechazada. La segunda propuesta tuvo luz verde para seguir su tramitación y tiene relación con el rol del Estado en la economía.

Desde hace 20 años y en nuestro rol en Mujeres Empresarias, hemos relevado el poder que el emprendimiento femenino tiene sobre la autonomía económica de las mujeres. Cómo empodera y brinda libertad a quienes tienen una idea, la desarrollan y la ejecutan, tanto a hombres como a mujeres y cómo se beneficia la sociedad cuando a través del emprendimiento, trabajo y esfuerzo mejoramos la calidad de vida y oportunidades de todos, cumpliendo el rol social que toda empresa tiene.

Según la encuesta EME 6 liderada por el Ministerio de Economía hay tres factores que influyen en la decisión de emprender de las mujeres. La primera es la oportunidad que se presenta y les da la opción de generar más ingresos; segundo, es la necesidad de quienes no encuentran trabajo o lo han perdido, y, finalmente, la tercera es la flexibilidad, por ejemplo, de horarios, sobre todo para quienes son dueñas de casa con hijos y que sueñan con su propio negocio, pero que no cuentan con una red de apoyo para el cuidado de su familia. Otra cifra que refuerza esto es que un 45% de las microemprendedoras trabaja desde su casa.

No retrocedamos. No construyamos barreras que dificulten que las mujeres lideren espacios de toma de decisiones o los pierdan. Desde nuestro rol activo como organización de la sociedad civil, hacemos un llamado a discutir con todas los puntos de vista sobre la mesa y que no prime el poder partidista por sobre el bien de todas las mujeres de Chile.

Carolina Eterovic

Francisca Valdés

Directoras de Mujeres Empresarias