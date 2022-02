Frente a la nueva alza de contagios producida por la variante Ómicron del COVID-19, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) entrega información que busca responder a los mitos y verdades en torno al virus, además de reforzar una cultura preventiva para evitar que la infección continúe propagándose.

¿Sirve desinfectar las suelas de los zapatos?

La probabilidad de que el COVID-19 se propague por los zapatos e infecte a personas es muy baja. Como medida de precaución, especialmente en hogares donde hay niños pequeños que gateen o jueguen en el suelo, se debe considerar dejar los zapatos en la entrada de la casa. Esto ayudará a prevenir el contacto con la suciedad o cualquier desecho que pueda ser transportado en las suelas de los zapatos.

¿Es útil desinfectar las compras del supermercado?

No hay evidencia científica de que los empaques estén asociados al contagio y transmisión del COVID-19. De todas maneras, es necesario lavarse las manos al terminar las compras y luego de guardar las que hayan llegado por delivery.

¿Es necesario ducharse y lavar la ropa luego de usar el transporte público o de estar en otro lugar cerrado con alta concentración de gente?

No hay evidencia de que el virus se transmita a través del vestuario. Como medida de precaución, si se sospecha que se estuvo expuesto al virus o no se cumplió el distanciamiento físico mínimo en un lugar con muchas personas, es recomendable cambiarse de ropa al llegar a casa.

¿Sirven los túneles desinfectantes?

Los túneles desinfectantes no sirven. Una persona portadora del virus lo elimina a través de secreciones de la vía aérea, lo cual no se va a corregir con una desinfección hecha sobre la piel o la ropa. Además, tanto los tiempos de contacto y las dosis efectivas necesarias para inactivar el virus, no se pueden cumplir en túneles u otras estructuras físicas con rociado de productos de desinfección, sin poner en riesgo la salud humana.

¿Productos como el amonio cuaternario pueden tener efectos nocivos para la salud?

El amonio cuaternario, al igual que otros desinfectantes, si se encuentra expuesto de manera prolongada y en altas concentraciones puede tener efectos adversos en la salud, como irritación de piel y mucosas, o dermatitis por contacto e intoxicación.

Al asistir al dentista en plena pandemia ¿Es necesario cubrir la ropa, el cabello y los zapatos?

No, ya que el personal de salud deberá estar debidamente equipado con sus elementos de protección personal como mascarilla, escudo de protección facial y pechera. El uso de gorra y cubre zapatos es de poca efectividad como protección para el paciente, ya que el contagio del virus COVID-19 es a través de la vía aérea.

¿Cuánto protegen las mascarillas de los contagios de COVID-19?

Eso dependerá directamente del tipo de mascarilla que se utilice. Existen 3 tipos de clasificación de seguridad, según la capacidad de filtración y duración: Alta, media y baja. Para obtener una mayor seguridad, se recomienda la mascarilla KN°95, la cual filtra al menos el 95% de las partículas. Dentro de la clasificación de seguridad media se encuentra la mascarilla quirúrgica, y por último, la mascarilla casera (doble tela), la cual brinda menor seguridad en comparación a las anteriores y su uso no se recomienda.

¿Es recomendable desinfectar constantemente pisos y superficies si es que el SARS COV 2 se transmite por el aire?

Mantener las superficies de nuestro hogar higienizadas es de bastante ayuda cuando se trata de medidas preventivas adicionales. Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como son: Manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, etc. Por otra parte, es necesario realizar una constante ventilación, especialmente durante y después de recibir visitas en la casa. Lo anterior debe hacerse evitando generar situaciones que puedan resultar inseguras, por ejemplo, generando riesgo de caídas de niños o mascotas por una ventana abierta.

¿Sirve tomar vitamina C, zinc, té verde o algún otro suplemente para estimular el sistema inmune y evitar contagio?

A la fecha, no hay alimento, suplemento o dieta que nos proteja de contraer COVID-19. Según las recomendaciones de la OMS, el consumir determinados alimentos no genera inmunidad frente al contagio, sin embargo, mantener una alimentación saludable es significativa al momento de enfrentar la enfermedad, ya que el sistema inmunológico estará reforzado.

¿Los animales propagan el virus?

Basado en la información disponible hasta la fecha, se considera que el riesgo de que las mascotas transmitan el virus que causa el COVID-19 a las personas es bajo. En este momento no hay evidencia de que los animales desempeñen un papel significante en la propagación del virus.

¿Hay que ponerse mascarilla para hacer ejercicio físico?

No es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico, porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad. Además, la mascarilla se puede humedecer más rápidamente con el sudor, lo cual puede dificultar la respiración y promover el crecimiento de microorganismos. Lo importante para protegerse durante el ejercicio físico es mantenerse al menos a un metro de distancia de las demás personas.

Al nadar en una piscina, mar, lago o laguna ¿Se puede transmitir el virus causante de la COVID-19?

El COVID-19 no se contagia a través del agua o mientras se nada. Sin embargo, sí se puede transmitir con el contacto cercano con una persona infectada.

¿La “inmunidad natural” que entrega el haberse enfermado es igual a la de las vacunas?

No. Por un lado, si bien la infección por el virus SARS-CoV-2 genera una respuesta inmune, esta no necesariamente entrega protección contra infecciones posteriores, lo que sí se logra con la vacunación. Además, las vacunas son un medio mucho más seguro de adquirir inmunidad, y han demostrado proteger eficazmente contra enfermedad grave y muerte.

¿El uso de vacunas empeora la severidad de la enfermedad o puede producir variantes nuevas?

No. El virus, como otros, muta constantemente y la aparición de nuevas variantes es un fenómeno natural. No hay relación entre la tasa de vacunación de una población y la aparición de nuevas variantes del virus.

¿Qué tan segura es la vacuna? ¿Causa efectos secundarios peligrosos?

Las vacunas que están en uso fueron aprobadas luego de completar un proceso riguroso de estudio en el que se evaluó, entre otras cosas, su seguridad. No hay evidencia que sugiera que existan efectos adversos de largo plazo.