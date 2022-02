Un tema de nunca acabar es la falta de ambulancias y de personal capacitado para atenderlas en la región de O’Higgins, lo que ha quedado demostrado en infinidad de oportunidades.

Fuimos testigos directos de una de ellas, cuando una joven el pasado 25 de enero se desmayó en calle O’carrol, la que fue socorrida por locatarios y un Carabinero quien solicita una ambulancia.

La joven que tenía una fuerte alza de presión nuevamente se desmaya, por lo que se hacía imprescindible trasladarla a un servicio de urgencia, mientras SAMU señalaba que no contaba con ambulancias disponibles. En su desesperación, la madre de la niña decide trasladarla desmayada en Uber hasta el Hospital Regional.

Esta situación se le suma a la de Bomberos de Graneros en que su personal debió recurrir a la emergencia de una mujer que se encontraba en su domicilio aquejada con bastantes comorbilidades. La mujer debía ser trasladada al hospital de la comuna, por lo que Bomberos se contacta con el SAMU, pero según denuncia el comandante del Cuerpo de Bomberos de Graneros, Frederic Gutiérrez, del otro lado del teléfono le respondieron que no contaban con personal, ni ambulancia para atender la emergencia.

“SAMU nos indicó que no iba a enviar móviles indicando que la trasladáramos nosotros, sabiendo que no es nuestro trabajo y no estamos autorizados para ello”, dijo el voluntario. La mujer tuvo que ser trasladada en una camioneta particular sin soporte médico y con acompañamiento de Bomberos en el trayecto hacia el Hospital de Graneros. A esto se le agrega que Bomberos de Graneros estuvo 4 horas esperando que llegara una ambulancia a atender una paciente con un cáncer pancreático tipo 4.

Y es que según señaló en esa oportunidad la autoridad bomberil, ellos atienden las emergencias con Carros de Bombas y de Rescate, que no están habilitados para el traslado de pacientes. No obstante, asegura que la situación se ha vuelto reiterativa en el tiempo por lo que hace un llamando a las autoridades a solucionar el problema que aqueja directamente a la comunidad.

Lamentablemente la respuesta del centro regulador sobre que no hay ambulancias disponibles se hace cada vez más común, es que, aunque todas las ambulancias SAMU estén en perfecto estado igual son pocas, por ejemplo solo 3 prestan servicios para todo Rancagua, debiendo incluso trasladar pacientes graves hacia Santiago o entre hospitales de la zona. Solo un accidente con varios heridos hace que la capacidad completa sea utilizada. Es que hay que diferenciar las ambulancias SAMU llamadas a responder a emergencias en las calles con las ambulancias del propio Hospital Regional o los SAPUS cuya función es el traslado de pacientes y no la respuesta a emergencias, aunque a veces por necesidad deban hacerlo. Y no es un tema menor, ya que según señala la pagina web del SAMU Metropolitano “La existencia del SAMU se enmarca en un principio fundamental: mientras más temprano se trata a quien está enfrentando una urgencia de salud, mejor será su pronóstico de vida y menores sus posibilidades de quedar con secuelas”.

En total en nuestra región hay solo 14 ambulancias que cumplen con este vital servicio: Una en Graneros, 3 en Rancagua, 2 en Rengo, 1 en San Vicente, 1 en Peumo, 2 en San Fernando, 1 en Chimbarongo, 2 en Santa Cruz y 1 en Pichilemu, totalizando 14 ambulancias de este servicio en nuestra región.

“NO TENEMOS PERSONAL Y FALTAN AMBULANCIAS”

Pero no es solo la evidente falta de móviles y personal lo que enfrenta este servicio. Sino también a panas de los pocos móviles que hay; por ejemplo hace una semana la Base SAMU de Chimbarongo tiene operativa la ambulancia que le corresponde, luego de tres meses en ausencia de ésta. Además, que nuevamente camino a la Ruta de la Fruta un móvil de emergencia sufrió otro reventón de neumático poniendo en riesgo a la tripulación, así como que hace dos semanas un móvil avanzado luego de dejar a un paciente en Santiago quedó en panne, por lo que los funcionarios debieron devolverse bus, indica la presidenta de la Fenats Nacional SAMU-SAR, Patricia Parra.

En este punto una precisión, como ya vimos no todas las ambulancias son iguales y tampoco las ambulancias SAMU. Debemos diferenciarlas entre Básicas y Avanzadas. Las primeras cuentan con personal y equipamiento necesario para solucionar urgencias médicas de menor complejidad. En cambio, las avanzadas tienen personal más especializado y equipo médico más completo, de manera de dar respuesta a emergencias de alta complejidad. De las 14 ambulancias SAMU de nuestra región solo 6 son avanzadas.

PANAS RECURRENTES

Y es que un tema nada nuevo es el mal estado de las ambulancias, la falta de éstas, así como la escasa tripulación capacitada que existe para operar los móviles, situación que han venido denunciando hace años los dirigentes de la Fenats Nacional SAMU-SAR.

“Efectivamente ha habido días que la base de Graneros tiene conductor, pero no tiene Tens o tienen Tens y no tienen conductor; y así la máquina no puede funcionar. Cuando le informan al Bombero que no había personal, así era, había ambulancia pero no había personal para tripularla”, asegura Parra exponiendo que actualmente en Rancagua hay operativas dos de los tres móviles de emergencia.

A esto el Secretario General de la Fenats Nacional SAMU-SAR, Iván Pérez agregó “encuentro razonable el reclamo del comandante de Bomberos, porque ellos no están autorizados a trasladar pacientes, a no ser que sea una catástrofe muy grande donde el médico regulador les indique proceder siempre que suba un funcionario de la salud; porque por buena voluntad se arriesgan a que en el trayecto le puede ocurrir algo al paciente”, dijo.

En tanto, la Presidenta de la Fenat SAMU, continua “Los funcionarios de la base Chimbarongo se sienten inseguros, ya que el móvil tiene desperfectos mecánicos, se enciende el tablero y la máquina vibra cuando llegan a los 100 km. La noche del lunes 24 de enero, el móvil avanzado 23 de Rancagua se le reventó un neumático delantero, casi se volcaron camino a Coltauco y producto a eso quedaron en panne. Esto no es nuevo, ya que hace un par de meses atrás el móvil de Rengo que iba a un accidente camino a la Ruta de la Fruta también se les reventó los neumáticos delanteros y de milagro se salvaron, pero los funcionarios quedaron muy asustados. Esperamos sinceramente que se tomen todas las medidas correctivas necesarias, ya que los funcionarios están constantemente en riesgo”, dijo Parra.

Consultado si ha tenido algún acercamiento con el director del Servicio de Salud O’Higgins respecto a estos temas, Parra expuso que “La semana pasada tuvimos reunión con el director del Servicio de Salud y hablamos este tema y otras denuncias que estaba saliendo; pero él le baja el perfil, porque lo que ve como que es un problema de Bomberos con el SAMU y no es así, porque se tiene que dar cuenta que no tenemos personal porque no se están cubriendo las bases como corresponde y faltan ambulancias”, subrayó la dirigente.

“NOS ESTÁN SACANDO FUNCIONARIOS SAMU PARA OTRAS FUNCIONES PORQUE NO HAY MÁQUINAS”

A esto se agrega que hace unos días recibieron una circular desde su jefatura indicando que respecto al aumento de casos covid 19 y en caso de ausencia de personal de los equipos interventores se debe ir supliendo la necesidad que se presente “Salió una circular que instruye que cuando faltan personal en alguna Base, personal del SAMU queda a disposición de cualquier Unidad de Emergencia más cercana; pero también instruye que si hay un conductor y la máquina está en buen estado, se va a facilitar un TENS de urgencia de cualquier hospital para apoyar, el tema es que no todos los paramédicos están capacitados para trabajar en la calle, no puede subir cualquier persona a un móvil SAMU, porque si no se da un buen informe, puede correr riesgo la vida del paciente que va en el móvil”, subrayó.

A esto el Secretario General de la Fenats Nacional SAMU-SAR agregó “nos están sacando funcionarios de SAMU para otras funciones porque no hay máquinas; pero el problema de las falta de ambulancias no es de los funcionarios, es del Servicio de Salud que debe tener las ambulancias como corresponde, por eso estamos poniendo una reunión dirigente al director para abordar todas estas complicadas situaciones donde tenemos la falta de herramientas como lo son las ambulancias avanzadas”, sostuvo.

Consultado al respecto desde el departamento de comunicaciones del Servicio de Salud O´Higgins señalaron que no referirán al tema.

¿Qué es el SAMU?

El Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) es una institución dependiente del Ministerio de Salud, presente en todas las regiones de Chile, cuya labor es gestionar todas las llamadas realizadas al 131 de manera regional. Su responsabilidad abarca desde que se le informa que una situación de urgencia está en curso hasta que el o los pacientes son ingresados a un establecimiento cuya capacidad resolutiva es acorde al buen manejo de la situación.

¿Cuál es la diferencia entre el SAMU y el SAPU?

El Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) administra y gestiona los operativos de las ambulancias solicitadas exclusivamente a través del número de emergencia 131 y no tiene dependencia de un Consultorio, Cesfam, Cecosf u otro centro asistencial.

El Servicio de Atención Primaria de Urgencias (SAPU), en cambio, corresponde a una unidad de Atención Primaria que atiende urgencias médicas en un lugar físico determinado. Los SAPU generalmente están dentro o al lado de Centro de Salud Familiar (Cesfam), Centro Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf) u otro centro de atención primaria.

Por: Gisella Abarca/ Luis Fernando González.