La oportunidad para despegarse de la parte baja de la tabla tendrá este sábado la escuadra de Tinguiririca San Fernando.

A las 20 horas, en el gimnasio de la Universidad de la Frontera, TSF (1-4) visitará al cuadro de Temuco UFRO (0-4) buscando su segundo triunfo de la Liga Nacional 2022.

Los “Energéticos” llegan al lance con una atribulada semana a cuestas tras las caídas frente a Las Ánimas de Valdivia y Atlético Puerto Varas, de ahí que el poder vencer a un quinteto que no sabe de victorias, será importante para sumar confianza de cara al enfrentamiento de mitad de la próxima semana visitante a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

Cabe señalar que, el sábado, se disputarán también los siguientes partidos en la máxima categoría del baloncesto nacional: Castro vs Valdivia, Universidad de Concepción vs Español de Talca, Ancud vs Puerto Montt, Las Ánimas vs Municipal Puente Alto, Puerto Varas vs Colegio Los Leones. En tanto, el domingo los cruces serán: Puerto Varas vs Puente Alto, Ancud vs Valdivia, Castro vs Puerto Montt, Las Ánimas vs Los Leones, y; Temuco vs U. Católica.