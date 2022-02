No es primera vez que escribimos de este tema, anteriormente cuando hablamos de este tema las respuestas se centraron en problemas mecánicos de los móviles. Pero la realidad es más compleja, aunque todos los vehículos del SAMU regional estén completamente operativos, igualmente no son suficientes para la demanda de atención que tiene nuestra comunidad.

En Graneros hay solo una, 3 en Rancagua, 2 en Rengo, 1 en San Vicente, 1 en Peumo, 2 en San Fernando, 1 en Chimbarongo, 2 en Santa Cruz y 1 en Pichilemu, totalizando 14 ambulancias de este servicio en nuestra región, de ellos solo 6 son ambulancias avanzadas. Es decir equipadas y tripuladas con la capacidad de responder ante emergencias complejas, por eso además de responder a situaciones que ocurren a diario en nuestras calles parte de estos móviles deben realizar traslados de pacientes graves entre distintos hospitales.

Cabe consignar -eso sí- que a las 14 ambulancias del SAMU, podríamos sumar los móviles de traslado que poseen consultorios u hospitales, los que pese a ser precisamente pensados en traslados muchas veces deben responder también ante emergencias, muchas veces sin el equipo, la preparación o al menos la experiencia que tienen quienes a diario están en las calles.

Es evidente que la actual flota no alcanza, tomemos en cuenta que solo en un accidente de tránsito de automóviles, con dos conductores lesionados ya se ocupan dos móviles. Problema mayor si el accidente involucra pasajeros o algún bus, mientras al mismo tiempo una persona -por ejemplo- podría estar sufriendo un infarto en el otro extremo de la ciudad.

Así las cosas, no es difícil encontrar testimonios de personas que han llamado al 131 y que han recibido como respuesta el que no hay móviles disponibles, o peor aún de lesionados, por ejemplo por caídas a nivel, que en primera instancia han sido atendidos por bomberos pese a que este servicio no corresponde exactamente a la institución voluntaria al no haber un rescate involucrado. Pero es necesario apoyar al SAMU.

No cuestionamos la entrega ni el profesionalismo de todos quienes laboran en este esencial servicio, que tantas vidas han salvado con los recursos que poseen. Sino al revés, decimos que necesitamos más de ellos, más SAMU que resguarde nuestras vidas.

Cuesta entender esta situación especialmente por los millonarios recursos que el CORE ha aprobado para la compra de ambulancias, pero la gran mayoría de estos móviles han sido destinadas a hospitales o centro de atención primaria y no son móviles avanzados como son los que se necesitan para este vital servicio de urgencia.

El problema es burocrático, es que no solo son necesarios los vehículos, inversión para la cual la región tiene recursos, y para lo cual el Gobernador Regional y el CORE han mostrado una y otra vez voluntad de destinarlos a la compra de los mismo, sino que también se necesita personal capacitado para manejarlas y darles vida, esto en un escenario donde los recursos son escasos en un escenario aún de pandemia que ha hecho estirar más que nunca cada peso destinado a salud, pero las ambulancias no pueden ser olvidadas entre las prioridades. Para poder atender y curar a un paciente primero es necesario que llegue vivo al Hospital y estos operarios deben salir legalmente del presupuesto del Ministerio de Salud. Otra complejidad con que hoy se enfrentan es la falta de cupos para estas contrataciones, y la gran cantidad de funcionarios que se encuentran con licencia médica. A lo mejor algún cambio de la normativa podría permitir a la región bajo ciertas condiciones financiar al menos parte de este necesario recurso humano.

Pero además esperamos respuestas a nivel local y que no sólo se mantenga la situación como esta hoy, aunque no haya ambulancias en taller. Por eso nos llamó profundamente la atención que desde comunicaciones del Servicio de Salud se nos indicara que no se referirían a este tema.

Luis Fernando González V

Sub Director.