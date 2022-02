Por: Ricardo Obando.

Llegó el día. Luego de un mes y un día de preparación para una nueva edición del Torneo Nacional, O’Higgins saldrá a la cancha del estadio El Teniente a buscar su primera victoria de la competencia.

Frente a Deportes La Serena, el elenco rancagüino quiere poner en práctica todo lo aprendido de la mano de su nuevo entrenador, Mariano Soso, y así conseguir un arranque perfecto.

Para esta jornada, el DT pondrá en cancha a lo mejor que tiene, considerando que debe suplir algunas ausencias por suspensión, pero el equipo titular ya lo probó en algunos lances amistosos, como contra Antofagasta y Audax Italiano.

En ese sentido, uno de los que iniciará desde el primer minuto, Juan Fuentes, comentó que en la previa “se respira un clima muy positivo, tuvimos un mes de preparación muy exigente y esperamos demostrar e ir consolidando la idea, algo que va a ser muy importante”.

El canterano, manifestó también que en el grupo, “estamos muy ilusionados, el equipo está con muchas ganas para afrontar lo que viene”.

Junto con ello, recalcó que ha sido “un mes muy intenso, trabajo de mucho balón, físico, se completó un mes muy positivo. No tenemos ningún lesionado en la preparación y eso es importante” y que este tiempo, “nos sirvió para ir consolidando la idea de juego, el plantel es prácticamente nuevo y fueron semanas importantes de conocimiento y estructura en la preparación para el torneo”.

Además, el oriundo de Gultro puntualizó que en el Monasterio Celeste “hay mucho optimismo de lo que se puede ir realizando, hemos ido de menos a más, se han elaborado cosas que esperamos plasmar en las primeras fechas. El ambiente es positivo, así que esperemos mostrarlo en el partido”, y que “nuestra meta principal es consolidar la idea del entrenador y devolver a O’Higgins a una copa internacional”.

EL RIVAL

Frente al conjunto que encabeza Humberto Suazo, el “Capo” tendrá su estreno. Al respecto, Juan Fuentes, aseguró que “La Serena es un equipo que se defiende en base con juego más al pie, con jugadores de mucha jerarquía. Trataremos de quitarle tiempo, moverles rápidamente el balón para que se sientan incómodos gran parte del juego”.

De paso, destacó que la intensidad será clave. “Es un factor muy importante, no solo para recuperar el balón, sino que también al momento de disponer la pelota. Si lo logramos, no me cabe duda que nos quedaremos con los tres puntos en casa”.

Es más, indicó que “es muy importante empezar ganando para lo que vamos a enfrentar en el año”, y que “van a encontrar un equipo que se va a entregar por completo, que va a jugar de igual a igual en cada cancha”.

Finalmente, en el ámbito personal, expresó que en el último tiempo, “he venido en un crecimiento importante, quizás el año pasado no tuve mucha continuidad por el tema de las lesiones, pero vengo a entregar intensidad, donde me toque. Espero seguir sumando y apoyar el crecimiento de los jugadores jóvenes que se han sumado”.

El probable 11 estelar

En el caso de O’Higgins, el equipo titular para esta tarde podría estar conformado por Alexis Martín Arias en el arco; Fabián Hormazabal, Juan Fuentes (Brian Torrealba, Fausto Grillo y Diego Carrasco en defensa; Diego González Saavedra (Juan Fuentes), Diego Fernández y Pedro Pablo Hernández en el medio terreno; Facundo Castro, Sebastián Ubilla y Facundo Barceló en delantera.

Mientras que, el elenco nortino, podría alinear a Zacarías López en portería; Ariel Cáceres, Enzo Ferrario, Marcelo Herrera y Santiago Dittborn en el bloque posterior; Cristian Erbes, Luckas Carreño y Matías Fernández en creación; Humberto Suazo, Marcelo Estigarribia y Richard Paredes (Juan Cavallaro) en ofensiva.

Cabe consignar que, los jueces designados para este encuentro están encabezados por Nicolás Millas, secundados por Claudio Urrutia, Christian Schiemann y Francisco Soriano. En tanto, en el VAR, estarán Fernando Véjar y Loreto Toloza.