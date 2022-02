Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Héctor Vargas

En una camioneta verde, Sebastián Morales, o ‘Chevi’ como le llaman, carga frutas y verduras que sale a vender en Cantarrana y alrededores. Lechugas, betarragas, choclos y plátanos son parte de la mercadería que ordena en la parte trasera del vehículo, estacionado al costado de su casa, la misma que hace un año quedó totalmente destruida por un aluvión.

Las precipitaciones tras aquel episodio no han sido muchas en la zona, pero cuando han ocurrido, Morales se preocupa. “Uno no duerme. Piensa que puede pasar de nuevo”, confiesa.

Y es que el sábado 30 de enero de 2021 marcó la vida de muchos habitantes de Cantarrana, en la comuna de Malloa. Las abundantes precipitaciones de aquella noche hicieron que el agua bajara por las quebradas, arrastrando barro, piedras, madera y el granizo que caía de madrugada. Todo eso golpeó las casas ubicadas a los pies del cerro.

“Fueron unas 45 familias las afectadas con mayor gravedad. Pero también hubo muchas más que sufrieron otros daños algo menores”, recuerda Raúl Durán, presidente de la Junta de Vecinos de Cantarrana.

A algunos, el barro les entró hasta el living. A otros, a las piezas o al comedor. Camas, sillones, electrodomésticos, todo quedó inutilizable. Casos más extremos, como el de ‘Chevi’, lo perdieron absolutamente todo.

A un año del aluvión, la zona está recuperada. Los vecinos lograron reparar sus casas y la vida transcurre con cierta normalidad.

“Me levanté gracias a la ayuda de toda la gente, porque solo uno se puede parar”, afirma ‘Chevi’ Morales. Distintas autoridades y reparticiones públicas se hicieron presentes, pero la colaboración de los vecinos y fundaciones de distintas comunas fueron clave para despejar los caminos, conseguir abrigo y volver a edificar los hogares que fueron destruidos.

Con todo, hay una preocupación latente en la comunidad. “Ha sido una lucha eterna que tenemos día a día con las autoridades, seguimos llamando todas las semanas al Ministerio de Obras Públicas. Tuvimos una reunión personal con el ministro Alfredo Moreno viendo todos los problemas, porque lo que se hizo en ese momento fue por el apuro y para aprovechar las máquinas que estaban. Se dio otra dirección a las quebradas y más profundidad, pero no es un trabajo terminado ni una solución permanente”, postula Durán, de la junta de vecinos.

El dirigente asegura que han realizado estudios en la zona que han terminado con sugerencias de intervenir la ladera del cerro para evitar que se vuelva a repetir la catástrofe: “Un estudio bien completo que se hizo dice que hay que hacer un sistema de piscinas en las quebradas, para que vaya descansando el golpe de agua. Lo que Obras Públicas nos ha dicho, es que están esperando respuesta del seremi para ver el tema monetario”.

Y eso precisamente es lo que preocupa a los vecinos: la espera. “Está en estudio todo, pero no podemos esperar dos o tres años más a que vengan a hacer los trabajos, porque no sabemos cómo vienen los inviernos. Nos dicen que los estudios están, pero eso no nos sirve”, reclama Durán.

A la espera del diagnóstico

Tras una serie de estudios e iniciativas que buscaron dar una solución permanente a la situación en Cantarrana, hoy la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP trabaja en un proyecto para realizar un análisis del sector.

“Nuestro compromiso era generar una iniciativa de un diagnóstico, que analizara en detalle el riesgo aluvional de esa zona”, plantea Norberto Candia, director de Obras Hidráulicas.

“En enero nos llegó un correo de la gobernación, indicando que vamos a ser la unidad técnica del proyecto, que se llama Diagnóstico de Análisis de Riesgo Aluvional sector La Gruta, Cantarrana, Malloa”, sostiene el ingeniero civil. “Ahora estamos revisando el convenio, porque son platas del Gobierno Regional, entonces hay que firmar un convenio entre nosotros y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Teniendo la firma del convenio, se hacen las resoluciones correspondientes y estaría el pie para licitar esta iniciativa”.

Pero el tema, dice Candia, es complejo: “En esta iniciativa deben participar las contrapartes que corresponden en este análisis y, de todas maneras, tenemos que tener una coordinación entre el Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minería) y los profesionales de la DOH, porque esto no solo involucra temas de pluviometría, sino también de geología y mecánica de suelos que son esenciales para determinar cuáles son los riesgos a largo plazo e iniciativas que se van a requerir para tener una solución concreta”. El monto asociado para llevar a cabo el diagnóstico es de unos $170 millones.

Candia asegura que las etapas que quedan concretar el convenio son “más que nada es una formalidad” que establecen las obligaciones de cada servicio, pero una vez adjudicado el proyecto tras la licitación, el diagnóstico puede durar de ocho a doce meses.

Consultado si entonces existirá alguna obra de contención para, por ejemplo, este invierno, el profesional es claro: “En realidad, no”. Candia también apunta a que existen otros factores importantes a la hora de analizar la zona. “Hay un tema con la instalación de viviendas en sectores de riesgo, que es bastante complicado. Porque, a lo mejor, familias que han vivido por años allí están en zonas de riesgo”.

Ese riesgo es el que Sebastián ‘Chevi’ Morales vive cada día. Y es que su nueva casa está emplazada en el mismo lugar que la anterior, en una de las quebradas por la que bajó el aluvión. “Cuando llueve viene el recuerdo y el miedo de que pueda pasar lo mismo, porque eso pasó en un ratito, entonces es complicado”, relata. “A la quebrada no le hicieron nada. Se limpió con lo que se botó, pero hay dos piedras ahí atravesadas que he temido que cuando llueva, puedan generar un taco”.

Pero en Morales lo que más prevalece es el agradecimiento al apoyo que recibió desde distintas personas y agrupaciones: “Hubo harto apoyo de amigos, nadie me dejó botado. Levantemos Chile se portó un siete y la Fundación Vamos por Más que ayuda a los niños del Sename también y yo trato de ayudarlos a ellos también ahora. Gracias a eso, me levanté”.