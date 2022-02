Por: Fernando Ávila Figueroa.

Poder salir unos días de vacaciones es un anhelo y un esfuerzo para muchas personas y familias. Es así como reunir el dinero para tener unos días de descanso es algo que puede costar meses de trabajo. Lamentablemente las vacaciones se pueden transformar en pesadilla cuando se arrienda alguna cabaña, hostal o residencial sin chequear la seriedad y la existencia de quien solicita adelantos de dinero para hacer efectiva la reserva.

Común es apreciar en redes sociales que existen personas que ofrecen cabañas ficticias sólo con el fin de obtener dinero de reservas que nunca se hacen efectivas, ya que los afectados depositan, pero al momento de llegar, se encuentran con la desagradable sorpresa que el destino no existe, y el número al que llamaron nunca más respondió.

En este sentido, el mayor de Carabineros de la Tercera Comisaría de Pichilemu, comisario Luis Cisterna, señaló que si bien en los registros no existen denuncias formales por estas estafas, este delito existe, pero muchas veces la gente decide no denunciar al creer que por el error cometido no habrá solución y no podrán recuperar su dinero. Hizo un llamado a que si alguien es víctima de este delito realice la denuncia en forma inmediata, así como si decide arrendar algo, lo haga vía canales oficiales, como páginas web chequeadas.

Para el oficial, al buscar arriendos en sitios informales, las personas se ven expuestos a estafas, recalcando que denunciar es fundamental para poder investigar junto al Ministerio Público y llegar hasta las personas que están cometiendo este delito. ”Lo fundamental es la denuncia, sin denuncia no tengo hechos ni los medios para poder generar alguna investigación y poder llegar hasta las personas que están lucrando con este tipo de actividad, sobre todo en verano”, dijo el comisario.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Pichilemu, quien además es concejal y presidente de la comisión de turismo del Concejo Municipal, Danilo Robles, aseguró que este problema lo vienen detectando aproximadamente hace dos años, por lo que han trabajado arduamente para ayudar a los turistas.

Dentro de estas medidas, solicitaron al municipio que en la página web municipal, instalar el link de la Cámara de Turismo, con el fin de que la gente pueda entrar de manera confiable y ver a los asociados, ayudando así a elegir cabañas, residenciales u hostales. Agregó que son más de cien los asociados a la cámara que trabajan en este rubro, quienes están en comunicación de manera constante, con el fin de que en forma mutua puedan ayudar al turista. “Es la forma en la que hemos podido trabajar dentro de las posibilidades que tenemos”, dijo el dirigente, quien agregó que la forma de trabajar de los sujetos también es sacar alguna foto de algún lugar que efectivamente existe, luego la publican para arriendo, lo que hace que la gente no desconfíe, pero cuando llegan al lugar, se dan cuenta que nunca habían realizado algún trato con los propietarios reales de las cabañas.

La web del municipio de Pichilemu y de la Cámara de Turismo, son los dos sitios web donde poder encontrar lugares serios y pertenecientes a la cámara, poco más de cien asociados que entregan un servicio responsable. Además existen otros lugares que no están asociados, sin embargo, desde la Cámara de Comercio también atienden los llamados de quienes preguntan por ciertas cabañas u hostales, verificado al turista que se trata de un lugar que existe en la comuna. En las imágenes, la Cámara de Turismo comparte algunas de las estafas de las que han sido víctimas personas que pretendían pasar un grato momento.