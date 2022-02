Por: Camila González Villarroel / Foto: Marco Lara.

68 días tuvieron que pasar para que la hinchada celeste pudiera reencontrarse con su equipo. El 27 de noviembre del 2021 fue el último partido oficial disputado por, en ese entonces, los dirigidos por Miguel Ramírez. Un empate sin goles ante Deportes Antofagasta que dejó a los celestes preocupados, ya que la disputa por no descender estaba al rojo vivo y en la última fecha, quedaban libres. Puede que sea pronto para decirlo, pero al parecer, las cosas han cambiado en el Monasterio Celeste, pues de la mano del nuevo técnico, Mariano Soso, el equipo tuvo un muy buen debut, lo que ilusiona a todos los hinchas, pues el alza en el juego fue vistoso.

A eso de las 20:00 horas estaba pactado el comienzo del partido en el Estadio El Teniente, momento en el que el juez del encuentro tomó su silbato y dio el vamos al encuentro y, de igual forma al campeonato 2022, ya que el cotejo del viernes entre O’Higgins y Deportes La Serena fue el encargado de dar inicio a un nuevo ciclo del fútbol chileno.

4.270 espectadores fueron testigos de la goleada de tres goles a cero sobre el equipo de la cuarta región, que dentro de sus nombres tuvo a Matías Fernández, Humberto Suazo y Zacarías López. El “Capo” saltó al gramado del mundialista con 7 de sus refuerzos en el equipo titular, los que sin duda, le entregaron un nuevo aire al plantel. De la mano de Soso, los once elegidos en cancha mostraron un juego colectivo más vistoso, en el que se destacó la eficacia para convertir, el buen toque del balón, un juego asociado importante, buenas transiciones y el gran trabajo de sus defensas, por sobre todo de Facundo Grillo, quien en la noche celeste ya mostró sus pergaminos.

Los hinchas aún no se acomodaban del todo en sus asientos cuando Diego Fernández realizó un gran pase filtrado para dejar solo a Facundo Barceló, quien no dudó, remató y venció al portero López, quien mucho no pudo hacer para evitar la caída de su arco. El reloj marcaba el minuto 4’ y los celestes ya tenían una ventaja de 1-0 sobre los “papayeros”. De ahí en más, O’Higgins creció, tomó confianza y dominó de manera absoluta el partido, anulando lo hecho en cancha por los dirigidos de Ivo Basay.

Llegado el minuto 28’, el “Capo” tuvo la opción de ampliar nuevamente el marcador, pues luego de un profundo ataque, el juez Millas sancionó la pena máxima tras una mano en el área visitante; El capitán, Pedro Pablo Hernández tomó el balón y tuvo su cara a cara con Zacarías López, quien adivinó el lado del remate, pero no pudo contenerlo. O’Higgins estiraba las cifras gracias al histórico “Tucu” y el marcador estaba 2-0 a favor de los locales.

Cuando todos en el mundialista estaban esperando el final del primer tiempo porque el tiempo reglamentario se había cumplido, apareció la figura de Fabián Hormazábal, quien tras recibir un pase se sacó a su marcador, enganchó y sacó un fuerte disparo que rebotó en el jugador visitante, Enzo Ferrario, lo que descolocó a Zacarías López, teniendo que ir a buscar el balón por tercera vez al fondo de su arco. Así, los equipos se fueron al descanso, con un local dominador y goleando.

Se esperaba que la segunda mitad tuviera la misma intensidad de la primera, pero con un local ya aventajado por 3 goles y una visita que estaba solo resistiendo el trámite del partido, las cosas se enfriaron y a pesar de que los celestes se siguieron generando opciones de gol y de ampliar el marcador, su juego no fue tan vistoso como en la primera mitad.

Esta semana, los pupilos de Mariano Soso deberán viajar a Santiago para enfrentar el viernes a las 18:00 horas a la escuadra de Palestino, equipo que en su debut empató frente a Unión Española en condición de visitante.

FICHA DEL PARTIDO

O’Higgins (3): Alexis Martín; Fabián Hormazábal, Brian Torrealba, Fausto Grillo, Diego Carrasco; Diego Fernández (84’, Matías Belmar), Juan Fuentes, Pedro Pablo Hernández; Facundo Castro (84’, Felipe Ogaz), Facundo Barceló (73’, Carlos Muñoz), Sebastián Ubilla (70’, Ronald Guzmán). DT: Mariano Soso.

Deportes La Serena (0): Zacarías López; Ariel Cáceres, Enzo Ferrario, Marcelo Herrera, Diego Ulloa; Cristian Erbes, Matías Fernández, Santiago Dittborn; Humberto Suazo (63’, Maximiliano Guerrero), Marcelo Estigarribia, Juan Ignacio Cavallaro (63’, Richard Paredes). DT: Ivo Basay

Árbitros: Nicolás Millas, Claudio Urrutia, Christian Schiemann, Francisco Soriano.

VAR: Fernando Vejar, Loreto Toloza.

Amonestados: Castro (OHI); Herrera, Erbes, Dittborn, Estigarribia, Paredes (DLS).

Goles: 1-0, 4’, Barceló; 2-0, 28’, Hernández (P); 3-0, 44’, Hormazábal.

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 4.270 espectadores.