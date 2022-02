El Índice de Transformación Codelco (ITC), que mide la salud y cultura de la organizacional de la organización y se elabora a través de la participación voluntaria de sus trabajadoras y trabajadores, arrojó que El Teniente mejoró su salud organizacional y que es la división que más subió a nivel corporativo. La División subió 8 puntos respecto de la medición anterior, con un 56% de sus integrantes que estima que la salud de la organización está mejor que antes.

En su última versión, durante octubre y noviembre pasado 2.624 tenientinas y tenientinos respondieron a la encuesta que tiene por objetivo levantar información de la cultura corporativa y compararla con la línea base construida en 2019, para conocer qué se necesita mejorar.

En la evaluación global, El Teniente sube al segundo cuartil, que es el sistema de medición o ranking que posiciona en buenas prácticas a las grandes organizaciones, cumpliendo así el objetivo que se planteó la Corporación para la división, de llegar a este sitial antes de terminar el 2024.

“Esta masiva participación nos permite conocer la opinión de nuestros trabajadores y trabajadoras y, a partir de estos resultados, profundizar las acciones que nos permitan seguir avanzando en mejorar los espacios donde nos desenvolvemos a diario”, resaltó el gerente general, Andrés Music.

“Un hecho relevante de este año es que, además de subir 8 puntos y crecer en las dimensiones que nos llevarán a transformar nuestra cultura, en muchas de ellas ascendimos al cuartil superior o al segundo cuartil, lo que permite que nos comparemos con las mejores empresas del país”, agregó el ejecutivo.

¿Qué es el ITC?

El índice de Transformación Codelco (ITC) es la herramienta definida por la Corporación para evaluar sus avances y prioridades para la Transformación Cultural, que es el principal pilar de cambio en las personas para desplegar su estrategia de negocios y habilitar el modelo de excelencia operacional.

¿Para qué sirven estos resultados?

Cada centro de trabajo seguirá desarrollando planes de acción ajustados a su realidad para mejorar su cultura y buscar en equipo los resultados que busca la Corporación, que es llegar al segundo cuartil antes de terminar el 2024. La información permitirá comparar a Codelco con las mejores empresas a nivel mundial y así trazar un camino de mejora continua que se construirá en equipo.

TESTIMONIOS

Hacia la minería del futuro

“Hay un buen clima laboral”

“Integrar el primer grupo de mujeres en el área Fusión Conversión es un orgullo. Me encanta sentir el apoyo del grupo, mis compañeros son excelentes personas y me impulsan día a día para buscar mis metas tanto en el trabajo como personales. Hay un buen clima laboral y eso me motiva a seguir en este proceso de aprendiz que me llevará lejos si pongo todo de mi parte”.

Catalina Bravo, aprendiz Unidad FUCO Gerencia de Fundición.

“Ha mejorado la salud de los equipos de trabajo”

“Trabajé 11 años como colaborador y hace cuatro meses me incorporé a El Teniente, donde veo que ha mejorado bastante la salud de los equipos de trabajo. Como el ITC va en línea con la metodología C+, lo vivo todos los días con mi equipo y veo que están empoderados en lo que hacen y se sienten activos actores de la transformación”.

Benjamín Barrera, jefe de Mantenimiento Eléctrico e Instrumentación, Gerencia de Plantas.

“Operadoras y operadores incluidos en los liderazgos”

“Claramente he visto que la salud de la organización, en específico en el Rajo, ha mejorado. Como jefas o jefes de turno hemos incluido a los operadores y operadoras en los liderazgos y eso ha mejorado el ambiente laboral de los trabajadores, porque se involucran al sentir que sus propuestas son tomadas en cuenta, se evalúan y se toman decisiones”.

Carolina Jiménez, jefa de Turno Gerencia Rajo Sewell.

“Hay otra mentalidad”

“Soy una persona que cree en los cambios y le encantan los desafíos. Se nos invitó a participar del ITC para hablarle a los trabajadores y trabajadoras de qué es lo que se viene, y cada día más se están involucrando, creen en los cambios y quieren impulsarlos. Hay otra mentalidad, con una brújula que nos está llevando por el camino correcto hacia la minería del futuro”.

Luis Obregón, jefe de Operaciones Pacífico Superior, Gerencia de Minas.