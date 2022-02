Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.” Josué 1: 9

En muchos lugares en las escrituras, Dios exhorta a su pueblo a esforzarse y cobrar ánimo en el Salmo 27:14

La palabra de Dios dice: *aguarda, espera, confía en Jehová, ármate de valor esfuérzate y aliéntese tu corazón Si espera a Jehová*

Cuando Dios escogió a Josué para sustituir a Moisés como líder de los israelitas, algunas de Sus primeras palabras a Josué fueron «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas»

El Señor fundamentó este mandato en su anterior promesa a Josué diciéndole: «Como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé». El Señor sabía que Josué iba a afrontar algunas batallas grandes y no quería que Su siervo se desanimara.

Es fácil que nos desanimemos cuando vemos que son inalcanzables los desafíos de acuerdo con mis recursos o cuando nos desenfocamos de nuestro objetivo y comenzamos a buscar recompensa o reconocimiento de aquellos que nos rodean frente a los trabajos que Dios nos ha encomendado. Si nuestro servicio u obediencia se basa en la gratificación inmediata, quizás nos estemos preparando para el desánimo.

El desánimo puede ser una luz de advertencia para nosotros cuando hemos perdido nuestro principal objetivo.

La clave para vencer el desánimo es recordar las promesas de Dios y aplicarlas. Cuando conocemos al Señor, podemos apropiarnos de las promesas que Él le ha dado a Su pueblo en Su Palabra.

Josué se aferró a las promesas dadas por Dios * como estuve con Moisés estaré contigo y no te dejaré” y esta promesa, queda estampada en su Palabra que el Dios que no miente cumple sus promesas, en su experiencia Josué nos dice: “No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió.” Josué 21: 41

El salmista no era ajeno al desánimo, y su respuesta fue recordar a Dios y confiar en las promesas de la palabra de Dios, en su experiencia decía: «¿Por qué te abates, oh alma mía, ¿Y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Salvación y Dios míos. Dios mío, mi alma está abatida en mí; Me acordaré, por tanto, de ti…» Salmo 42:5-6

El desánimo puede robar la paz, la alegría y el contentamiento. Convierta su desánimo en una herramienta de oración, ruego y clamor. constante a Dios Él puede renovar sus fuerzas, esperanzas y evitar que las emociones negativas dominen su vida.

La palabra de Dios en el salmo .27: 13 dice: “Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes.”

Tenga usted presente lo que nos dice la Palabra de Dios en la carta a los hebreos:

”Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan.”

Pastor: Alejandro H. Cabrera C.