Paola Calzadilla Cid

Académica Administración en Ecoturismo

Universidad Andrés Bello.

La pandemia no nos da tregua con sus mutaciones y el nuevo record de contagios alcanzado el domingo 6 de febrero que supera las 34 mil personas contagiadas nos hace reflexionar acerca de si ¿será posible salir de vacaciones sin exponerse al Covid? Lamentablemente, estar vacunados y con las dosis correspondientes, aunque nos protege de no enfermar gravemente, no nos garantiza no ser contagiados o ser un vector de contagio para otros. Aunque sí podemos tomar las medidas necesarias para disminuir al máximo las probabilidades de contagio con este fastidioso virus.

Afortunadamente el sector turístico en Chile está preparado para recibir a los turistas y garantizar un descanso seguro y libre de contagios. El gobierno de Chile, ha creado protocolos de manejo y prevención ante Covid-19 en la industria turística para responder ante la crisis sanitaria. Por otro lado, nuestra salud también es parte de nuestra responsabilidad, es por eso que cada turista debe cuidar de su salud y tomar las medidas que ya conocemos casi de manera automática, es decir, usar mascarilla, lavarse las manos y guardar la distancia física entre personas.

Si quieres salir de vacaciones debes considerar al menos estas recomendaciones: busca un destino que respeten las medidas sanitarias, es decir, que cumplan con aforos, uso de mascarillas y alcohol gel, además del control de temperatura. Si viajas dentro de Chile, hacer uso de transporte particular en lo posible, si usas transporte público ¡ya sabes qué usar!, mascarillas y alcohol gel sagradamente. Ahora, si viajas fuera de Chile, procura cumplir con las condiciones sanitarias que cada país impone para entrar a sus fronteras, en algunos casos, se deben homologar las vacunas, por ejemplo.

Si somos precavidos no tendríamos por qué sacrificar nuestras vacaciones, que en algunos casos son tan esperadas para desconectarse del trabajo y disfrutar en familia.

La industria turística en el país está tratando de sobrevivir a esta pandemia, solo para recordar, el turismo es el sector más golpeado por esta crisis sanitaria, se espera que para el año 2023 pueda comenzar a recuperarse, por lo tanto, es muy necesario incentivar esta industria ya que son muchas las personas que viven de esto.

Existen algunos casos de organizaciones y empresas que buscan promover el turismo interno con ideas sobresalientes, por ejemplo, Conaf hace muy poco lanzó el pasaporte de parques nacionales, que permitirá explorar la Ruta de los Parques de la Patagonia. Este documento es una guía esencial para viajar como turistas responsables de cero huellas, convirtiendo a los visitantes en guardianes de la Ruta y proteger el patrimonio natural y cultural de la Patagonia. L idea es que al visitar cada uno de los parques vayas timbrando tu pasaporte y lograr el máximo de timbres posible. Es una estrategia que promueve el turismo interno, poniendo en valor el cuidado de nuestros bosques.

En tiempos de pandemia un turista responsable, no es solamente el que cuida los territorios y su medio ambiente, sino que también aquel que cuida de no contagiar al otro. Por ello, antes de salir a tu destino, hazte un PCR y recuerda tener actualizado tu pase de movilidad. ¡No te expongas ni expongas a lo demás, disfruta con responsabilidad!