En lo que parece ser un cruel deja vu parece que el tiempo no ha pasado, y que nada se aprendió sobre los errores cometidos en el manejo de la pandemia, especialmente de los críticos días de 2020 cuando poco o nada de control, y menos certeza de los números se tenía en la región.

Es que el atraso en el procesamiento de las muestras PCR hacía que fuese imposible conocer la realidad de la pandemia en nuestra zona, y menos tomar medidas efectivas para pararla. Así el 3 de junio de 2020 tras varias semanas de insistentes preguntas de este medio las autoridades regionales reconocen un retraso de al menos 14 días en la entrega de los resultados.

Así en estas mismas paginas en el editorial publicado ese día pero horas antes de la vocería donde se reconocía el atraso en la entrega de los exámenes señalábamos “ este número es importante porque la estrategia del Estado de Chile para contener el virus se basa precisamente en conocer los casos positivos y en aislarlos, pero sin este dato que al menos permita proyectar la situación real más que en entredicho queda la aplicación de esta estrategia en nuestra zona(…) No es suficiente que a diario diversas personalidades simplemente lean datos que están en el reporte que por escrito envía el sistema central, sino que necesitamos que se den respuestas locales a problemáticas locales, que se dé cuenta de que se hace en la región”.

Palabras que hoy son trágicamente actuales. El Servicio de Salud reconoció ayer un atraso de al menos 5 días (aunque varios testimonios hablan de 6) en que una muestra de PCR indique si es positiva o negativa, atraso que hace imposible cualquier estrategia de contención o de cuidado. No se pueden tomar decisiones con una foto de una semana de atraso y de nada sirve el saber 5 o 6 días después si soy positivo. Por mientras ¿Qué? ¿Un aislamiento en la medida de lo posible?

Difícil respuesta para quienes dependemos de un trabajo el que no siempre puede ser remoto, cuando no existen licencias para los que antes eran contactos estrechos y ante la figura de “alerta Covid” un tardío aviso no significa en la práctica nada. El virus ya fue contagiado especialmente cuando se señala que los síntomas son al menos 48 hrs post contagio y que la fase contagiante es 2 días previo a síntomas y 3 días post síntomas.

Es decir saber un positivo con 5 días de atraso no sirve en la práctica de nada. Gran parte de este atraso se puede explicar en que el laboratorio de la UOH no está siendo utilizado para procesar muestras, porque salía caro y hubo una baja en los casos. Pero esa baja fue a fines del año pasado y las mismas autoridades de salud señalaron en estas paginas que para la segunda semana de enero esperaban una importante alza. ¿No se pudo negociar antes con la UOH, o buscar otro proveedor para este servicio? Se dice que se reforzara la toma de antígenos que en 15 minutos entrega el positivo o negativo ¿Por que no se hizo antes?, y no se entregan informaciones concretas al respecto o fue una respuesta solo para salir del paso de la situación actual.

Al menos debemos reconocer algo, no fueron esta vez necesarias semanas de insistentemente repetir a diario la misma pregunta, al menos esta vez se reconoció el problema apenas fue consultado y al mismo tiempo el alto número de contagiados no ha ido de la mano con un colapso de las camas críticas como si ocurría en 2020.

Es más, la mayor demanda de camas hoy no son de UCI y UTI sino de camas medias, en este sentido parece poco entendible que el vocero del Servicio de Salud no conociese la oferta de camas medias que tiene nuestra región, por lo tanto no podamos saber que tan critica es la situación por no saber que capacidad de crecimiento tiene el sistema al ser sobre exigido. Y el número de hospitalizados crece todos los días. El domingo se informaba de 78 personas hospitalizadas y ayer de 102, una importante alza en solo 24 horas. Una foto con una semana de atraso (cantidad de casos) con un acercamiento del día (numero de hospitalizados). Difícil cuadrar esa ecuación.

Para terminar en este cruel “día de la marmota” dejamos un extracto del editorial titulada “En tiempos de pandemia necesitamos respuestas simples, claras y concretas” publicado el 11 de junio de 2020.

“En tiempos inciertos, se necesitan algunas certezas para poder seguir adelante. Gran parte de esas certezas deberían provenir de nuestras autoridades quienes suponemos manejan más información que nosotros, por lo que delegamos en ellas parte de nuestra libertad, entregándoles la facultad de dar instrucciones y normativas que nos permitan convivir. Esta simplificación incluso algo absurda de cualquier teoría que explique la construcción de una sociedad, donde la fuente última de legitimidad del gobernante está en la voluntad popular en contraposición de la voluntad divina, no tiene sino la simple intención de manifestar la necesidad que en los tiempos de pandemia lo mínimo que se le puede exigir a las autoridades es simpleza en el mensaje e instrucciones claras para poder seguir(…). El problema no se acaba cuando el laboratorio procesa la muestra, el problema subsiste hasta cuando las personas que incluso hace mucho más de 14 días esperan conocer su resultado, lo reciben. Muchos recibirán su confirmación cuando según lo informado por el minsal no sean casos activos, entonces poco servirá la confirmación de su covid 19, incluso suponiendo que ante la sospecha tuvieron las condiciones para aislarse. ¿Pero que pasa con sus contactos estrechos?”.

Luis Fernando González

Sub Director