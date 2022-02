Cuando se estudia “Gestión de Crisis Comunicacionales” se analizan varias respuestas que se pueden dar ante distintos escenarios. Una de ellas es la Estrategia del Silencio, se trata de no reaccionar a las interpelaciones o de hablar de ello lo menos posible. Esto trae como ventaja que la comunicación se reduce a su más mínima expresión. En el caso de rumores infundados, el silencio contribuye a hacer que se seque una fuente de la crisis. Sin embargo, el silencio es mal visto cuando la crisis es grave. “El que calla otorga”, dice un conocido refrán.

Lamentablemente, ésta parece ser la estrategia que hasta el momento ha adoptado el Servicio de Salud de O´Higgins ante las graves situaciones que en estos días hemos publicado en nuestro medio, primero ante la evidente escasez de ambulancias SAMU y ahora por la falta de respuestas ante el colapso de la estrategia de testeo con el inexcusable atraso de al menos 5 días (7 dice la presidenta del Colegio Médico) en el procesamiento de los test PCR y la evidente falta de stock para responder a la demanda de test de antígenos. Nada se saca con llamar a la gente a tener cuidado si no es posible saber si uno debe o no realizar aislamiento. Sin licencia médica muchas veces este simplemente no es posible.

Esta situación, permite dudar al menos sobre la cantidad de casos nuevos que se entregan cada día. Es que la incertidumbre de quienes esperan sus resultados y sus contactos es grande y las respuestas escasas o nulas. Esto en medio del gobierno de los subrogantes ya que gran parte de nuestras autoridades están de vacaciones, lo que nada de ilegal tiene, pero por lo menos puede ser cuestionable de cara a la presente crisis y considerando que el 11 de marzo dejarán el gobierno, por lo que es de suponer que tendrán tiempo de descansar en ese momento.

Lo cierto es que con relación a la pandemia no sabemos cuál es la realidad de nuestra región, solo debemos confiar en que el sistema será capaz de asumir el alza que ciertamente habrá en los casos que requieran hospitalización. Por menor que sea el número de quienes se agravan dado el exitoso programa de vacunación ante la gran cantidad de contagios que estamos observando es de esperar que igualmente este número suba.

Son preguntas pertinentes para hacerse, precisamente para buscar soluciones a los problemas, pero si se insiste en el silencio difícilmente se pueden realizar certeros diagnósticos que nos permitan entre todos buscar soluciones. Más aún cuando a las vocerías sobre el estado de la Pandemia que en algún momento fueron diarias hoy solo se realizan una vez a la semana en la región y a la misma no siempre asisten los voceros más preparados para responder estas u otras interrogantes.

En una de esas la realidad no es tan terrible como podemos imaginarla, pero la incertidumbre siempre es peor a conocer las malas noticias.

Luis Fernando González V.

Sub Director.