Monseñor, continuando con sus reflexiones sobre el Mensaje de la Paz del papa Francisco ¿Cuál es el segundo camino que él nos propone? Vimos que el primer camino era el del diálogo inter generacional. El segundo camino que nos señala el papa Francisco es el de la Instrucción y la Educación y él que tiene una mirada de lo que va sucediendo en el mundo dice: ‘En el último tiempo no se ha invertido lo suficiente en educación y en formar a las nuevas generaciones, pero sí en armas y en prepararse para la guerra’. Entonces, dice el Papa un camino para construir la paz es fomentar la educación, darles esa posibilidad a los niños y jóvenes, porque a través de ella desarrollarán sus talentos y también formarán en sus valores, y aprenderán a compartir, a discutir, a escuchar al otro, por lo tanto, se les va preparando para la vida.

Monseñor, ¿Cómo la pandemia ha afectado la educación?

Lamentablemente con la pandemia se ha perdido muchísimo en educación, pese a los esfuerzos de las familias, de los profesores y del Estado, para continuar la educación por medio de la técnica. No obstante, la realidad y no se puede desconocer es que se ha perdido muchísimo y esto va a influir en las generaciones que les ha tocado vivir esta pandemia y va costar muchos años nivelar. Ello es una realidad.

Monseñor, ¿Qué cree usted se debe hacer para intentar nivelar?

Siempre hemos querido estrechar las brechas y vemos que éstas cada vez se han ido ampliando más. Entonces hoy, más que nunca, creo que se deben destinar recursos y todas las posibilidades para que los niños y jóvenes puedan volver a las clases presenciales, porque si bien ha ayudado -las clases virtuales- éstas no permiten que todos puedan participar de la misma manera. Agradecemos la labor de los profesores, pero ellos también deben prepararse para estos nuevos tiempos, nuevos desafíos para poder acompañar a los niños y jóvenes en este camino.

Monseñor, ¿Cuál es la importancia del profesor en este proceso?

La tarea del profesor no sólo es entregar materia, sino también preparar para la vida. Por ello es tan importante el ejemplo de vida que puedan dar los profesores, el consejo, la orientación, la motivación al diálogo, al debate, para sacar lo mejor de cada alumno. Educar es eso, es sacar desde dentro lo mejor que hay en cada uno. Los niños y jóvenes son del presente, pero también del mañana. Son los que van a conducir la historia, la vida de los países, de las comunidades. Por lo mismo, que se formen bien, que descubran sus talentos, que estudien verdaderamente, que aprovechen el tiempo, que se dejen educar, compartir con los demás, ese también es un camino que conduce a la paz. Generaciones bien formadas, bien instruidas, con capacidad de diálogo entre ellos y las generaciones anteriores; jóvenes esforzados, luchadores, eso nos puede mostrar caminos de esperanza.

La educación ayuda a superar la pobreza, la diferencia, pero ello requiere esfuerzo y dedicación por parte de los alumnos, de los profesores, de la sociedad que debe dar lo mejor, lo cual también implica recursos para levantar nuevas escuelas, liceos y llegar a todos los lugares con la confianza de que la formación de las nuevas generaciones ayudará a crear diálogos y superar pobrezas.

Monseñor, ¿Cómo la iglesia y los creyentes podemos aportar a la educación?

En la historia, la Iglesia ha dado grandes ejemplos. A la iglesia se le pueden criticar grandes cosas, hemos cometido errores y horrores también, pero en el área de educación hay cosas notables. La escuela, como la conocemos, donde pueden ir todos, surge desde la iglesia. Por eso, la iglesia sigue teniendo una gran presencia en el área de la educación. Pienso en los colegios de iglesia que reciben los mismos beneficios que reciben otros colegios y veo que hay diferencias: en la infraestructura, en el orden, en la disciplina. Todos los gobiernos que ha habido en Chile han respetado y valorado el servicio de la iglesia en el mundo de la educación y esperamos que así se pueda seguir.

Por lo demás, alegrarnos y agradecer que tanta gente confíe en la Iglesia, más allá de los católicos. Muchas familias que no tienen fe o profesan otra religión, confían en su labor educativa. En ese sentido, hay una gran responsabilidad también de las familias en no sólo dejar a los niños en los colegios, sino caminar juntos, aportando, participando y sintiéndose responsables también del proyecto educativo que han escogido. Los alumnos no sólo se educan en el aula sino también en el entorno que van viendo. En ese sentido, el compromiso de los padres y del establecimiento educacional con la educación, es un camino de esperanza que nos lleva a la paz.