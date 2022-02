Por: Tomás Arcas

Fotos: Héctor Vargas

Este miércoles, a las 12:30 horas, se llevó a cabo la inauguración oficial del corredor de transporte público de la avenida Kennedy, correspondiente al mejoramiento del tramo 4 del Eje Kennedy – España – San Martín en el sector norte de Rancagua. A la instancia acudieron el director regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) en O’Higgins, Manuel Alfaro, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Hans González y el seremi de Gobierno, Alejandro Álvarez, además del presidente de la junta de vecinos de la población Nelson Pereira, Juan Córdova.

Las autoridades se reunieron en la intersección de las avenidas Kennedy con Circunvalación, para posteriormente realizar una caminata por el costado de la vía hasta llegar al cruce con la avenida Recreo. Los asistentes celebraron el hito, ya que se trata del primer corredor exclusivo para transporte público en la Región de O’Higgins. La obra de este tramo tuvo una inversión cercana a los $7 mil millones, mientras que el proyecto completo alcanza los $30 mil millones.

El director regional del SERVIU en O’Higgins, Manuel Alfaro, afirmó que esta es una gran noticia para la ciudad, ya que “nos va a permitir transportarnos a una mayor velocidad y poder llegar antes a nuestros destinos”. “Si una persona logra llegar 10 o 15 minutos antes a su fuente de trabajo, es tiempo que le entregamos a esa persona para que pueda compartir con sus seres queridos”, comentó.

Respecto a la demora en la apertura del tramo, cuyas obras iniciaron en diciembre del 2017, Alfaro explicó que ocurrió porque “teníamos que ser capaces de ser ambientalmente responsables: en el proyecto original que heredamos, los árboles que están acá no existían”. Además, precisó que debieron realizar actualizaciones a los sistemas de iluminación y semaforización: “Cuando estos proyectos son de larga data, quedan desactualizados con la vida moderna que necesitamos y merecemos tener. No era comprensible para nosotros seguir teniendo una iluminación que pertenecía a 20 años atrás y que no ocupáramos una de alta eficiencia”, dijo el director regional del SERVIU.

Por su parte, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, aseguró que “esta es una obra muy importante, porque nos entrega un desafío que hemos tomado como ciudad que tiene que ver con la conectividad de Rancagua”. El edil hizo hincapié en que el corredor “permite incentivar el uso del transporte público” y que la capital regional “se transformó en el centro de un área metropolitana”. “Hoy no es solo Rancagua, sino que son cinco comunas las que tienen contacto directo con los servicios de la ciudad, como el acceso al Hospital Regional o a los servicios públicos del centro”, manifestó.

Asimismo, la máxima autoridad comunal destacó “que hayamos sido escuchados, porque al director regional del SERVIU le pedimos insistentemente la apertura del corredor, porque el hecho de que no estuviera abierto generó muchos accidentes que fueron bien complejos para los vecinos del sector”. “Celebramos el avance, creemos que es un buen proyecto, que tiene todas las características de sustentabilidad”, finalizó Godoy.

En la misma línea, el seremi de Gobierno en O’Higgins, Alejandro Álvarez, quien acudió a la instancia en representación del Delegado Presidencial, expresó: “Creemos que construir ciudades justas implica entregarle infraestructura a todos los sectores de la ciudad. Creo firmemente que hemos mejorado la calidad de vida de los vecinos de la Región de O’Higgins. Estoy convencido que las políticas públicas, cuando se construyen entre todos, permiten construir ciudades justas pero también más amables con sus vecinos”.

En tanto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de O’Higgins, Hans González, mencionó que “la lógica del Ministerio es seguir trabajando en conjunto con lo que hemos desarrollado a través del MINVU, seguir generando vialidad y también vías exclusivas para el transporte público”. Además, destacó la gestión de Manuel Alfaro en el SERVIU, “porque ha permitido agilizar una obra que tenía retrasos importantes y se pudo ejecutar en esta administración, eso da cuenta del compromiso y la celeridad con la que se ejecutan las obras, pensando siempre en que se hacen para entregarle mayor calidad de vida a los vecinos”.

Al ser consultado sobre una proyección de la situación de los reiterados accidentes de tránsito en el sector, González respondió que “a partir de la apertura del corredor es una realidad distinta”. “En todo este eje se proyectan ocho cruces semaforizados, los cuales van a permitir regular el tránsito, el flujo vehicular en este sector y las velocidades”, señaló, haciendo un llamado a los vecinos “a ser respetuosos de la velocidad al interior de la ciudad y también respetar las señalizaciones y los cruces semaforizados”.

Finalmente, el presidente de la junta de vecinos de la población Nelson Pereira, Juan Córdova, declaró que, si bien aplauden la inauguración del corredor, “estamos preocupados por la situación de nuestros vecinos: el 90% es adulto mayor, lamentablemente la locomoción colectiva ya no entra a la población”. “No podemos oponernos al progreso, pero este tiene que ir de la mano con la calidad de vida de los adultos mayores”, apuntó. Temiendo que los accidentes vehiculares aumenten en el sector, Córdova expuso: “Tengo miedo que el cruce pille a la locomoción colectiva en el bandejón. Vamos a venir con los comités de seguridad a revisar la nueva situación”.

CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICOEl corredor, con una extensión de 1,4 kilómetros, será de uso exclusivo de Transporte Público, es decir buses y colectivos urbanos. Está emplazada en el bandejón central de la Av. Kennedy, y considera; paraderos, semáforos, señaléticas, que las diferencias del resto de las pistas regulada por las señales de tránsito reglamentarias, con una velocidad máxima de 50 km/h.

La materialización de este tipo de infraestructuras se enmarca dentro del plan maestro de transportes urbano de la Región de O’Higgins, establecido en el Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la región de O’Higgins (PDA), toda vez que debe estimularse la agilidad de los viajes en el transporte público.

El Mejoramiento del Eje Kennedy – España – San Martín, consiste en la ejecución de obras civiles, dividida en cuatro tramos, la cual pretende la implementación de infraestructura especializada para el transporte público entre avenida Las Torres por el sur y ex Ruta 5 Sur, por el norte, en Rancagua.

El proyecto comprende los siguientes tramos:

Tramo 1: Av. San Martín, desde Av. Las Torres por el sur hasta Av. C.A. Millán.

Tramo 2: Par vial Av. San Martín y Rubio-Lastarria, desde Avda. C.A. Millán hasta Alameda Bernardo O’Higgins.

Tramo 3: Av. España, entre Alameda Bernardo O’Higgins y Avda. Circunvalación.

Tramo 4: Av. Kennedy, entre Avda. Circunvalación y Carretera Panamericana Sur (Ruta 5 Sur), (Este es el que fue abierto al transporte público recientemente).

Este diseño comprende una longitud total de aproximadamente 11.000 metros (los 4 tramos).