– Pablo Silva Amaya confirmó que existe la voluntad de la región de financiar los recursos que se necesiten en salud, pero que es responsabilidad del Servicio de Salud la contratación de personal para que funcione la infraestructura que se construya, se conduzcan las ambulancias que se compren o para que se procesen los exámenes que se financian.

Por: Luis Fernando González.

El propio Gobernador Regional, Pablo Silva estuvo con síntomas que podrían ser indicativos de Covid 19, por lo que atendiendo el llamado de las autoridades de salud concurrió hasta un Servicio de Atención Primaria de Urgencias de Alta Resolución (SAR) para ser examinado y realizarse un test que permitiera descartar un contagio o en caso contrario, aislarse.

Dato relevante para una autoridad que a diario se reúne con varias personas. Sin embargo, al igual que muchos vecinos de nuestra región, no pudo realizarse el examen ya que le señalaron que no había test disponible.

Esto es parte de lo que Silva Amaya nos manifestó en una entrevista donde abordamos cuál es el papel del Gobierno Regional -Gobernador y el Consejo Regional- ante las dificultades que hemos señalado en nuestras páginas enfrenta actualmente el Servicio de Salud de O´Higgins: la falta de ambulancias SAMU y el atraso en la entrega de los resultados de los test PCR de al menos 5 días (aunque la presidenta del Colegio Médico regional señala que son 7 los días de demora)

En este contexto, el gobernador aclara que la responsabilidad de entregar salud a la población es del Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud O´Higgins. Lo que hace el Gobierno Regional ante la “inoperancia, dificultad o demora”, adelanta inversiones que permitan la compra de ambulancias o construcción de hospitales, por ejemplo, pero que es responsabilidad del Servicio de Salud el tener los profesionales que le den vida a dicha infraestructura.

Sobre el tema de las ambulancias, detalló que desde antes que asumiera en su cargo, había un proyecto aprobado para la compra de 22 ambulancias básicas para la región, proyecto que se demoró en ser ejecutado porque la Dipres (Dirección de Presupuesto) no había dado curso al gasto que finalmente se destrabó comprándose los móviles de urgencia, en que ya fueron entregados diez de ellos.

Silva reconoce que estas ambulancias responden a una lógica distinta y tienen un rol diferente a las ambulancias SAMU, pero señaló que en una conversación con el Servicio de Salud le habrían solicitado la compra de 7 móviles avanzados, que permiten efectivamente el tratamiento prehospitalario de pacientes graves, que se sumarían a las 6 ambulancias de este tipo que hoy tiene la región.

A esta inversión, el Gobernador habría solicitado que se sumaran 13 ambulancias básicas para así contar al menos con un móvil de emergencia en cada comuna de la región. Sin embargo, la disposición señaló aún estar esperando la entrega del respectivo proyecto para poder ser analizado en conjunto con el Consejo Regional, reiterando que es responsabilidad del Servicio de Salud tanto la entrega del proyecto, como el dotar del personal necesario a estas ambulancias. “Esta conversación se dio en un marco más amplio de revisión de toda la infraestructura de Salud la región (….) nos interesa avanzar porque al ritmo que avanza el Servicio tal vez no se haría nunca”, subrayó.

SÁLVESE QUIEN PUEDA

Sobre la situación de la pandemia, el Gobernador Regional reiteró la disposición del Gobierno Regional en apoyar o en financiar insumos que sean necesarios para el control de la misma. Siendo evidente la problemática de la toma de exámenes.

Señaló que el año pasado ya se había financiado un proyecto presentado por la Seremi de Salud y la fundación “Levantemos Chile”, para la compra de tres móviles para la toma de test PCR en lugares apartados de la región, proyecto que venció en noviembre pero que fue ampliado hasta enero y que ahora nuevamente será prorrogado por 3 meses, reconociendo eso sí que la dificultad no está tanto en la toma de muestras; sino que en el procesamiento de las mismas.

Ante la pregunta de cómo se podía ayudar en esta materia al Servicio de Salud Silva Amaya aseguró que la semana pasada se le habría solicitado el financiamiento de la compra de Test de Antígenos y de Equipos de Protección Personal (EPP), pero que la iniciativa aún no había sido ingresada por parte del Servicio de Salud O’Higgins para su aprobación.

En este sentido el gobernador reflexionó “da la sensación que están dejando que nos contagiemos todos”, no solo por el atraso en la entrega de resultados, dijo, sino “por el fin de la trazabilidad”.

Señaló que en la Gobernación Regional han existido casos de personas que dieron positivo o presentan síntomas, se les envía a su casa lo mismo que el compañero de oficina; sin embargo, “no todo el mundo está en condiciones de hacerlo”.

Agrega comentando “Te dicen que tú le avises a tus contactos estrechos y que no tienen derecho a licencia salvo que salgan positivos. Pero si te avisan entre 5 ó 7 días después el resultado, esto no tiene sentido”, lapida.

El Gobernador Regional aseguró que ha observado que hay una demanda mucho mayor de exámenes, pero no así una respuesta. Ejemplifica que incluso por vacaciones muchas personas han querido hacerse el examen para estar seguros de no contagiar a sus parientes que visitaran “Era la estrategia que teníamos antes, de Búsqueda Activa (de Casos) pero ahora no se hace(…). Sálvese quien pueda”, aseguró.

Finalmente, el Gobernador Regional logró hacerse un test de antígenos en el Hospital Regional, resultando por el momento, negativo para Covid 19.