Por: Ricardo Obando.

La semana pasa rápido, por eso en O’Higgins están atentos a la planificación y a cómo afrontarán el partido por la fecha 2 del Torneo Nacional.

Palestino será el rival del “Capo” en esta expedición hacia la capital, conjunto que en su estreno igualó frente a Unión Española y que mostró trazos de lo que predica su entrenador, Gustavo Costas.

En ese sentido, y pensando en cómo contrarrestar las fortalezas de los árabes y aprovechar sus debilidades, el DT celeste, Mariano Soso, comentó que tienen claro que el partido no será fácil y que para poder sostener los altos rendimientos mostrados frente a La Serena, tendrán que exigirse al máximo.

“Hemos podido trabajar en función del partido que ellos disputaron contra Unión Española y poder elaborar patrones que componen en la dinámica de su juego. En función de lo mismo uno diseña tareas y en función de lo que será el proyecto”, dijo.

Es más, Soso valoró también la valía del estratega árabe, quien destacó en muchos equipos antes de venir a Chile. “El entrenador que conduce Palestino supo lograr conformar plantillas competitivas y equipos sólidos, consistentes en cuanto a su aspecto defensivo, con elaboración y ataques directos”. Por tanto, agregó que esperan a un rival que es “un equipo combativo, agresivo” y que deberán tratar de “imponernos a través de nuestro juego”.

De paso, Mariano apuntó que el oponente de viernes “es un equipo bastante plástico y versátil”, y que buscarán “que disponga de la menor cantidad de tiempo posible del balón, tiene jugadores que si uno proporciona tiempo y espacio pueden llegar a dañar”.

A su vez, dijo que “intentaremos jugar lejos de nuestro arco y trazarnos rutas de ataque que estén emparentadas a los aspectos defensivos que vemos del rival”.

También el DT puntualizó que para este juego, “hemos tenido la posibilidad de disponer tanto de Antonio Díaz, Francis Arancibia y Cristóbal Castillo. Son alternativas para poder diseñar nuestro parado de cara al partido” y que “hay un buen nivel de competencia interna y en función de la misma tengo que seleccionar el 11 que estime conveniente”.

Cabe indicar que el partido frente a los tricolores está fijado para las 18 horas del viernes, instancia donde no se permitirá el acceso a público rancagüino.

UNO MÁS

Poco más de dos semanas restan para el vencimiento del plazo para sumar jugadores. Sobre eso, Soso expresó que lo que buscan es “un volante medio”. “Hemos manifestado la búsqueda de un 8-10 y continuamos inmersos en esa tarea junto con la dirigencia”, sostuvo.

Es más, sentenció que a sabiendas que el plazo se acorta, prefieren no anticiparse y así no fallar. “Que las fechas no sean un motivo de apuro y que lo podemos hacer con criterio para jerarquizar a la plantilla y que nos permita dar un salto cualitativo y no solo cuantitativa”.

Con ello, el plantel quedará cerrado y Soso dará por concluida la búsqueda de elementos para su grupo de futbolistas.

Los 16

Este 9 de febrero, se cumplen 9 años de la tragedia de Tomé. Al respecto Mariano Soso indicó que “es un tema de absoluta sensibilidad. Se conmemora un aniversario más de esas 16 pérdidas irreparables y el proyecto deportivo que conduzco no puede ser concebido sin memoria. Como entrenador, recién llegado a Rancagua, tomamos contacto con familiares, con quienes presiden esa agrupación y manifestar nuestra solidaridad y nuestro abrazo para un dolor que es eterno e irreparable”.

Es más, agregó que este tema “lo conversamos con Juan Fuentes y Pablo Hernández. Tenemos la voluntad de poder participar de alguna actividad que responda a la memoria y recordarlos, porque perdieron la vida con esta pasión que tenían por O’Higgins”.

En tanto, en el Monasterio Celeste, se realizará el tradicional responso de funcionarios y jugadores en el memorial instalado al interior del complejo deportivo.