Por: Fernando Ávila F.

Este miércoles se informó que la Corte de Apelaciones de Rancagua ordenó a la empresa Agrícola Coexca S.A paralizar las labores productivas en la planta de cerdos ubicada en la comuna de Chépica. En fallo unánime la Segunda Sala del tribunal de alzada acogió la solicitud y dictó orden de no innovar mientras se tramita el recurso de protección interpuesto por vecinos de la comuna.

Se indica que “atendido el mérito de los antecedentes presentados por los recurrentes y considerando que la autoridad sanitaria dispuso la prohibición de funcionamiento de la planta de cerdos ubicado en las Palmas 100, La Calera, Km. 5, comuna de Chépica, de propiedad de Agrícola Coexca S.A., con la finalidad de precaver cualquier otro incidente y reforzar la protección del derecho que se reclama conculcado, se resuelve: ha lugar a la orden de no innovar solicitada, solo en cuanto se dispone la paralización de las labores productivas de la planta de cerdos antes indicada, lo que, en todo caso, no obsta a que la empresa recurrida adopte las medidas tendientes a mitigar la emergencia sanitaria de que da cuenta el recurso, cuya plausibilidad, para los efectos de la orden de no innovar, se colige de los documentos y fotografías acompañadas al mismo”, dispuso el tribunal de alzada.

Según vecinos del sector La Calera de Chépica, desde la instalación de la planta de cerdos han tenido que soportar malos olores y la proliferación de vectores lo que se ha traducido en continuos problemas de salud.